F1 | Risultato FP3 GP Canada 2019 | Sebastian Vettel detta il passo davanti a Leclerc e a

F1 - GP Canada 2019 : Risultato e classifica FP3. Ferrari scatenate! Vettel primo - Leclerc secondo. Mercedes attardate : Ferrari scatenate nelle prove libere 3 del GP Canada 2019, tappa del Mondiale F1. Sebastian Vettel ha concluso la sessione al comando col tempo di 1:10.843 precedendo Charles Leclerc di 0.139, più attardate le Mercedes: Lewis Hamilton terzo a quattro decimi, Valtteri Bottas quarto a sette decimi. Le Rosse sembrano essere a proprio agio sul circuito di Montreal e cercheranno di emergere anche in qualifica, più tardi i due piloti del Cavallino ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Italia 2019 : Fernandez beffa Luthi per 9 millesimi - Baldassarri 18° e costretto al Q1 : La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 per la classe Moto2 ha visto lo spagnolo Augusto Fernandez chiudere in vetta alla classifica con un eccellente 1’51″625 che gli ha permesso di migliorare di addirittura 1″4 il suo miglior tempo ottenuto ieri. Il portacolori del Team Flexbox HP 40 è stato fenomenale nell’ultimo run con gomme nuove specialmente nella sezione finale della pista ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Italia 2019 : Danilo Petrucci domina e piazza il record - Dovizioso e Rossi costretti alla Q1 : La Ducati impressiona al Mugello! Danilo Petrucci centra il miglior tempo nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP e va addirittura a ritoccare di 2 decimi il record della pista toscana che apparteneva a Valentino Rossi. Brutte notizie, invece, per il “Dottore” che, ancora una volta, sarà costretto a passare dalla Q1, stesso destino di un Andrea Dovizioso ancora in difficoltà con ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Italia 2019 : Tony Arbolino regola Lopez e Foggia all’ultimo tentativo - qualificati gli italiani di punta : Tony Arbolino si aggiudica la terza sessione di libere e chiude in prima posizione anche nella classifica combinata delle prove del Gran Premio d’Italia 2019, sesta tappa stagionale del Mondiale Moto3. Il giovane pilota lombardo del Team VNE Snipers si è reso protagonista di un turno molto solido ed è riuscito a stampare il miglior tempo in 1’56″637 proprio all’ultimo tentativo di time-attack sulla bandiera a scacchi, ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Francia 2019 : Steven Odendaal è primo con gomme slick - gli italiani di punta non rischiano : L’ultima sessione di prove libere della Moto2 prima delle qualifiche del pomeriggio ha visto il sudafricano Steven Odendaal ottenere il miglior tempo al termine di un turno abbastanza interlocutorio nell’economia del fine settimana del Gran Premio di Francia 2019. Il portacolori del Team NTS RW Racing GP ha messo in evidenza la propria capacità di adattamento in condizioni di pista ibrida, montando le gomme d’asciutto negli ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Francia 2019 : Tatsuki Suzuki è il migliore sul bagnato davanti a un ottimo Migno e a Masià : La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 per la classe Moto3 si è chiusa con Tatsuki Suzuki davanti a tutti in condizioni di pista bagnata. Il nipponico del Team SIC58 Squadra Corse è stato fenomenale nell’ultimo run del turno, in cui ha progressivamente migliorato nonostante l’intensificarsi della pioggia stampando un notevole 1’53″429 a testimonianza di un enorme potenziale che non si ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Spagna 2019 : Remy Gardner abbatte il record della pista - grande ritorno di Nicolò Bulega : Remy Gardner (ONEXOX TKKR SAG Team) fa segnare il tempo di 1.41″393 e abbatte il record della pista sul circuito di Jerez durante la terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP di Spagna 2019 del Mondiale di Moto2. Il figlio d’arte australiano precede di 109 millesimi lo spagnolo Alex Marquez (Marc VDS) e la Kalex Team Gresini del britannico Sam Lowes. In particolare, nel tempo dello spagnolo salta agli occhi il ...

MotoGP - Risultato e classifica FP3 GP Spagna 2019 : Valentino Rossi costretto alla Q1! Danilo Petrucci precede Marquez - 4° Dovizioso : Danilo Petrucci concede il bis e centra il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP, dopo aver chiuso al comando anche il secondo turno di ieri. Il pilota della Ducati ha confermato l’ottimo adattamento, suo e della GP19, al tracciato andaluso andando ad emergere nei confronti della temibile pattuglia delle Honda. Fuori dalla top ten, invece, le due Yamaha ufficiali che, al netto di ...