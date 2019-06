F1 | GP Canada 2019 | orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv e streaming

F1 oggi - GP Canada 2019 : orari di FP3 e Qualifiche. Programmazione tv su SKY e TV8 : oggi, alle ore 20.00 italiane, andranno in scena le qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal si apre la caccia alla pole position. Le Mercedes, reduci dai sei successi in altrettante gare, sono pronte a dominare ancora una volta ma le Ferrari cercheranno di rendere più complicata l’opera al britannico Lewis Hamilton e al finlandese Valtteri Bottas. Il tedesco Sebastian Vettel e il ...

Sebastian Vettel F1 - GP Canada 2019 : “Il risultato delle qualifiche dipenderà da come riusciremo a sfruttare gli pneumatici” : Sebastian Vettel ha chiuso al secondo posto le FP2 del GP del Canada, a soli 74 millesimi di secondo dal compagno di squadra Charles Leclerc e con 6 centesimi di vantaggio sulla Mercedes di Valtteri Bottas. Al termine della seconda sessione di prove libere il tedesco della Ferrari ha rilasciato queste dichiarazioni a Sky Sport: “E’ stata una sessione interessante. All’inizio non è stato facile per la mancanza di aderenza per via di ...

Charles Leclerc - F1 - GP Canada 2019 : “La macchina si è comportata meglio nelle FP2 - ma le Mercedes hanno ancora un vantaggio” : Charles Leclerc ha stampato il miglior tempo nelle FP2 del GP del Canada: il monegasco ha preceduto il compagno di squadra Sebastian Vettel, ma sa che sul passo gara le Mercedes, almeno per quanto visto nel finale della seconda sessione di prove libere, hanno ancora un piccolo margine sulla Ferrari. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport: “La macchina si è comportata meglio nelle FP2, ma sono sicuro che le Mercedes hanno ancora un vantaggio nei ...

F1 - analisi prove libere GP Canada 2019 : la Ferrari ruggisce - ma la Mercedes impressiona sul passo gara : Il venerdì del Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno ha regalato numerosi spunti e, non ultimo, anche diversi “baci” ai muretti della pista dell’Isola di Notre Dame, tra i quali il celebre Muro dei Campioni. Tra prima sessione e la FP2 disputata nel pomeriggio abbiamo vissuto parecchi cambi di orizzonte, ma con due costanti ben definite: la forza della Mercedes e la sensazione che la Ferrari a Montreal possa fare bene. Il ...

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : le differenze tra Ferrari e Mercedes a livello tecnico : Il Mondiale 2019 di Formula Uno sta mettendo in mostra una Mercedes stellare e una Ferrari sempre in rincorsa. Le due vetture sono nate, e sono state sviluppate, con filosofie completamente differenti. Anche per quanto visto in Canada in questo venerdì, infatti, le Frecce d’argento e le Rosse hanno due concezioni completamente opposte sia a livello di aerodinamica, sia di struttura dei flussi. Andiamo quindi a conoscere nel dettaglio tutte ...

Max Verstappen F1 - GP Canada 2019 : “La toccata al Muro dei Campioni non è un problema - siamo competitivi” : Si chiude un venerdì del Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno dai due volti per Max Verstappen. L’olandese, infatti, ha messo in mostra a sprazzi una buona Red Bull, ma ha rovinato la sua giornata con la “toccata” sul celebre Muro dei Campioni, in concomitanza con l’uscita della chicane che immette sul rettilineo di arrivo. Un errore che ha ridotto e non di poco la sua permanenza in pista nella FP2 ma che, come ...

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : nelle FP2 Charles Leclerc precede Sebastian Vettel e Valtteri Bottas : Ferrari davanti a tutti nelle FP2 del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, con Charles Leclerc a precedere il compagno di squadra Sebastian Vettel. Al terzo posto la Mercedes di Valtteri Bottas. Indietro Lewis hamilton, che è andato a toccare con la posteriore destra uno dei muretti del circuito Gilles Villeneuve, rovinando la sua Mercedes e dovendo così terminare anzitempo le prove libere. LA CLASSIFICA AL TERMINE DELLE FP2 DEL GP DEL ...

F1 - Classifica FP2 GP Canada 2019 : Charlse Leclerc e Sebastian Vettel davanti a tutti! Molto vicino Valtteri Bottas : Charles Leclerc firma il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP Canada 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa in questo weekend sul circuito di Montreal. Il pilota della Ferrari fa segnare 1:12.177 (circa sei decimi in meno del miglior tempo di Hamilton nelle FP1) e precede il compagno di squadra Sebastian Vettel, staccato di appena 0.074, mentre è Molto vicina la Mercedes di Valtteri Bottas, il quale si Classifica terzo a 0.134. Di ...

F1 - Risultato FP2 GP Canada 2019 : Leclerc e Vettel si prendono la scena - Bottas è terzo ed Hamilton rovina la vettura : E’ il monegasco Charles Leclerc il migliore delle prove libere 2 del GP del Canada, settimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal l’alfiere della Rossa ha stampato il crono di 1’12″177 precedendo di 74 millesimi il compagno di squadra Sebastian Vettel e di 0″074 la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas. Una buona prestazione del Cavallino Rampante in configurazione da qualifica con le gomme ...

F1 - GP Canada 2019 : domani le qualifiche. Programma - orari e tv (sabato 8 giugno) : Il fine settimana del Gran Premio del Canada 2019 entra nel vivo nella giornata di domani con la terza sessione di prove libere e con le qualifiche del settimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. La settima qualifica del campionato vedrà la sfida per la pole position tra le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, mentre la Red Bull difficilmente potrà ambire alla prima fila alla ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : Italia-Canada 14-10. Sei gol per Bianconi - quattro per Garibotti : domani semifinale con la Russia : Il Setterosa soffre per metà partita complicandosi la vita in una gara che sembrava essersi messa in discesa, poi nel terzo quarto mette la freccia e Supera il Canada, alla fine battuto per 14-10 nei quarti di Finale della Super Final della World League di Pallanuoto femminile. domani l’Italia sfiderà la Russia, che oggi ha battuto 9-8 l’Australia, per un posto nella Finalissima di domenica. Nel primo quarto l’Italia sciupa ...

LIVE Italia-Canada pallanuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA : 14-10. Arianna Garibotti e Roberta Bianconi trascinano il Setterosa in semifinale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 17.51 L’Italia è in semifinale! Battuto il Canada per 14-10, domani sfida alla Russia in semifinale. Continua la corsa delle azzurre verso il pass olimpico, che verrà assegnato alla vincitrice della World League. FINE ULTIMO QUARTO. Italia-Canada 14-10 7″ ...

F1 - Risultato FP1 GP Canada 2019 : la Mercedes vola anche a Montreal - Charles Leclerc terzo a quasi un secondo : Lewis Hamilton ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del GP del Canada 2019 di F1, registrando un tempo di 1:12.767 davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, unico capace di restare vicino ai suoi tempi; questo uno-due Mercedes, stando al cronometro, è davvero preoccupante ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni. In terza posizione si è piazzato il pilota della Ferrari Charles Leclerc, staccato con stessa mescola ...