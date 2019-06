Como | si tuffa nel lago con i compagni per festeggiare la fine della scuola | morto 15enne

Blastingnews

(Di sabato 8 giugno 2019) Un’imprudenza è costata la vita ad un ragazzo di soli 15 anni, che volevacon gli amici l’ultimo giorno di. Il giovane, studente presso l’istituto alberghiero Cps di Monte Olimpino, si è recato con diversi, tra cui alcuni maggiorenni, in viale Geno per celebrare ladelle lezioni, come da tradizione per molti studenti, con un bagno neldi. Solo che l’adolescente, originario del Ghana ma residente da anni a Gironico, una frazione del comune di Colverde nella cintura urbana comasca, a differenza degli altri non sapeva nuotare. Così, poco dopo mezzogiorno, una voltatosi, ha iniziato ad annaspare ed è finito sott'acqua. Gli altri ragazzi hanno tentato di tenerlo a galla, ma non sono riusciti ad soccorrerlo. Quindi hanno immediatamente chiamato il 112 per chiedere aiuto. L’inutile corsa in ospedale Il quindicenne non è più riemerso dall’acqua, ...

