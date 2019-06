Caldo | Uecoop | a rischio 13 | 6 milioni di anziani

meteoweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) “Oltre 13,6diover 65 anni in Italia amalori per iltorrido“: è quanto emerge da un’analisi di, l’Unione europea delle cooperative, su dati Istat in relazione all’ondata di afa con temperature fino a 40 gradi che investe l’Italia dopo un maggio fra i più freddi degli ultimi dieci anni, con uno sbalzo termico che con il colpo di coda dell’influenza e dei raffreddori mette a dura prova in particolare gli. “I cambiamenti climatici incidono sull’assistenza imponendo una maggiore attenzione alle temperature, soprattutto d’estate – spiega– quando, con i picchi di calore, ildisidratazione e collassi aumenta in maniera significativa. Per questo – afferma– è di importanza vitale che l’anziano beva molto anche quando dice di non avere sete e che possa contare sempre a tavola su porzioni di frutta e ...

CorrNazionale : Finalmente l’estate e la prova costume incombe: boom per palestre, centri wellness e centri estetici secondo un’ind… -