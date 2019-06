Roland Garros – Terminate le semifinali femminili | Barty e Vondrousova si contenderanno

sportfair

(Di venerdì 7 giugno 2019)vs Vondoursova: decretate le finaliste del torneo femminile delNonostante le polemiche nate ieri, si sono svolte oggi ledel, nei campi esterni, per lasciare spazio alla sfida tra Federer e Nadal in quello principale. Al termine di un’ora e 55 minuti di gioco,è riuscita ad avere la meglio su Anisimova, in rimonta. La tennista numero 8 al mondo ha trionfato col punteggio di 6-7, 6-3, 6-3, staccado così il pass per la finalissima. A raggiungerla nella sfida per il titolo è la ceca, che oggi ha sconfitto in due set la britannica Konta. La numero 38 al mondo ha trionfato dopo un’ora e 48 minuti di gioco col punteggio di 5-7, 6-7.L'articololesiil titolo SPORTFAIR.

