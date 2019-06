Nonostante la stroncatura di Draghi | Giorgetti e Salvini insistono sui minibot

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) Non è bastata la bocciatura arrivata dal presidente della Banca Centrale Europea né gli avvertimenti dell’agenzia di rating Moody’s a convincere l’esecutivo - o parte di esso - della necessità di abbandonare l’dea dei ‘’ come strumenti per pagare i debiti dello Stato. Oggi il vice presidente del Consiglio Matteoe il sottosegretario della Lega alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo, sono tornati sull’argomento affermando che emettere titoli di stato da 5 a 100 euro senza interessi rimane una “possibilità”: per“non sono moneta, però qua c’è l’emergenza di pagare i debiti della Pubblica amministrazione nei confronti di famiglie e imprenditori. Sono decine di miliardi di euro che già sono debito dello Stato, quindi in che forma ...