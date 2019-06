Di Maio con Salvini non abbiamo parlato di rimpasto ma di tasse

Whirlpool Napoli - Sepe celebra una messa e Di Maio convoca nuovo incontro : Solidarietà dal cardinale agli operai in presidio in via Argine, il vicepremier fissa un incontro per il tavolo con le parti sociali e le Regioni coinvolte per mercoledì prossimo

"Con Salvini ci siamo guardati negli occhi - si va avanti" Di Maio ad Affari. Fonti M5S : ok a un leghista a Bruxelles : "Sono molto soddisfatto per l'incontro di ieri con Matteo Salvini. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti reciprocamente che il governo va avanti senza se e senza ma". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vicepremier M5S Luigi Di Maio all'indomani... Segui su affaritaliani.it

Di Maio e il disgelo con Salvini : "Non abbiamo parlato di rimpasti : avanti per combattere - non per vivacchiare" : Positivo il minivertice con l'altro vicepremier Matteo Salvini. "Non c'è stata alcuna discussione su ruoli e rimpasti"

Giuseppe Conte - un nemico in comune per Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Il retroscena sull'incontro : Prove tecniche di pace tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che dopo settimane di insulti e battaglie si sono incontrati a Palazzo Chigi giovedì 6 giugno. Un faccia a faccia per capire se ci sono i presupposti per tenere in vita un governo che, fino a poche ore fa, sembrava sostanzialmente archiviato

Duri con l’Ue - Di Maio-Salvini si blindano contro il premier : Non hanno aspettato che Giuseppe Conte tornasse dal Vietnam. Uno sgarbo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio non lo hanno nemmeno messo a conoscenza del vertice che stavano organizzando a casa sua, a Palazzo Chigi. Solo una telefonata, a poche ore dal faccia a faccia, che sa di pura cortesia istituzionale. Certo, i due vice premier avevano bisogno di gu...

Di Maio : con Salvini - non per vivacchiare : 8.35 Il colloquio con Salvini è stato utile per "far ripartire tutto,tante promesse da mantenere,dal salario minimo all'abbassamento delle tasse (...) ci siamo detti che se si va avanti si va per gli obiettivi che ci siamo dati non per vivacchiare". Lo dice Di Maio a Radio 24. Poi,sul debito pubblico: "E' giusto che il piano di riduzione sia di medio termine,come ha detto Draghi, ma Bruxelles ci dice di tagliare sui servizi ai cittadini(...), ...

DIETRO LE QUINTE/ Salvini e Di Maio - matrimonio riparatore - senza Conte? - : L'incontro tra Salvini e Di Maio suggella la fase 2 del governo. Niente voto: troppo pericoloso. Meglio essere a Palazzo Chigi e resistere

Come è andato l'incontro che ha sancito la tregua tra Salvini e Di Maio : E alla fine il faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini c'è stato. Lontano da riflettori e telecamere, i due vicepremier si sono visti nel primo pomeriggio a palazzo Chigi. Era da settimane che i due leader non si incontravano, sin dalla campagna elettorale per le europee, quando i rapporti erano precipitati ai minimi termini. L'esito dell'incontro, durato circa un'ora, viene affidato a una nota congiunta: "Il governo deve andare ...

Salvini-Di Maio - incontro a Palazzo Chigi : non si parlavano da settimane. «Il governo deve andare avanti» : Il leader della Lega smentisce però l’ipotesi di un vertice a tre con Conte già domani, al ritorno del premier dal Vietnam: «Sarò a Firenze, Bergamo, Monza...»

L'incontro tra Salvini e Di Maio e le nuove promesse sulle tasse : DALL'ITALIA Salvini e Di Maio promettono di abbassare le tasse. “E’ una priorità per il rilancio del paese”, hanno scritto Lega e M5s in una nota congiunta dopo un incontro “positivo e cordiale” tra i due vicepremier a Palazzo Chigi. “L’Italia deve produrre un piano credibile per ridurre il rapp

Di Maio : “Il Pd ha messo il bavaglio alle intercettazioni - non Berlusconi. Grazie a Spazzacorrotti ora nuove inchieste” : “Prima di questo governo si era messo il bavaglio alle intercettazioni, e non l’aveva fatto Berlusconi. Noi abbiamo sbloccato una norma e succede come in Umbria, in cui c’era un segretario di una partito che diceva ‘se ci ascoltassero, stiamo facendo un reato ogni 5 minuti sulla sanità’ e lo stavano ascoltando Grazie a un virus trojan e lo hanno arrestato”. A dirlo, in pazza a Campobasso per il ballottaggio, Luigi ...

Palazzo Chigi - incontro tra Salvini e Di Maio : "Governo va avanti - ora giù le tasse" : "Il governo deve andare avanti" si legge in una nota congiunta diffusa da 5 Stelle e Lega alla fine dell’incontro di oggi a Palazzo Chigi tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Nel vertice a due è stato fatto, si fa sapere, il punto sull’azione di governo e sulle priorità del breve e brevissimo periodo tra cui quella di riavviare un dialogo positivo con l'Ue che abbia al centro "gli italiani, dopo anni di governi passivi". Tra ...