Borriello | “Sarebbe bello se il Napoli si allenasse a porte aperte una volta a settimana”

(Di venerdì 7 giugno 2019) L’assessore allo Sport del Comune di, Ciro, è intervenuto a Radio marte, nel corso di Marte Sport Live.ha parlato della convenzione, che sarà firmata entro luglio in modo da iniziare il nuovo campionato con il nuovo accordo. “È venuto fuori un dato interessante: ilutilizza il San Paolo solo per il 2% delle sue potenzialità. La convenzione è di 5 anni più 5 e quindi ci saranno altri spazi destinati al Calcio. Poi, se la società lo vorrà, potrà migliorare lo stadio e anche chiedere altre superfici. Siamo disponibili e aperti al dialogo”. L’assessore ha poi lanciato un’idea che certo piace molto ai tifosi: “Sarebbefar partecipare il pubblico agli allenamenti almeno unaa settimana al San Paolo. Ilse volesse potrebbe allenarsi due volte a Fuorigrotta”. Sui lavori in corso allo stadio ha detto che ...

