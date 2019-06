Babbà rustico

cosacucino.myblog

(Di venerdì 7 giugno 2019)Amalgamare tutti gli ingredienti insieme in una ciotola con un cucchiaio di legno Ingredienti 500 gr di farina -100 gr di burro fuso- una busta di lievito disidratato per salati – 3 uova – 100 gr di grana padano grattugiato – una manciata di sale e pepe Dopodiche’ aggiungere a dadini 100 gr di prosciutto cotto – 100 gr di fontina – 100 gr di salame e 100 gr di provola. imburrare e infarinare una teglia per ciambella e far lievitare un ora e poi cuocere in forno a 180 gradi per circa un ora.