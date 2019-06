Traffico Roma del 06-06-2019 ore 17 | 00

romadailynews

(Di giovedì 6 giugno 2019) NOTIZIARIOGIOVEDÌ 6 GIUGNOORE 16:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI RIAPERTA SULLA TANGENZIALE EST LA NUOVA GALLERIA MA SOLO IN DIREZIONE NOMENTANA-SALARIA. GLI ALLAGAMENTI ALL’INTERNO DEL TUNNEL CONTINUANO QUINDI A PROVOCARE DISAGI VERSO SAN GIOVANNI. TUNNEL CHE RESTA AL MOMENTO CHIUSO AL. GROSSE LE RIPERCUSSIONI: TANGENZIALE DOVE ABBIAMO LUNGHE CODE, CIRCA 5 KM, TRA CORSO FRANCIA E BATTERIA NOMENTANA. IN ALTERNATIVA È POSSIBILE PERCORRERE IL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE; PERCORSO DOVE PERÒ ILÈ AL MOMENTO CONGESTIONATO. RIAPERTO COME ABBIAMO DETTO LA GALLERIA VERSO LA NOMENTANA MA È ANCORA INTENSA LA CIRCOLAZIONE PROVENENDO DA SAN GIOVANNI E DALLA A24. PERCODE IN VIA MARMORATA E IN VIA CILICIA DIREZIONE SAN GIOVANNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANAE CODE VERSO LA ...

