Pronostico Bisceglie-Lucchese | playout serie C 8-6-2019

lanotiziasportiva

(Di giovedì 6 giugno 2019), gara di ritorno deidiC, sabato 8 giugno////C –, atto secondo. Al Ventura pugliesi e toscani metteranno in scena l’ultima gara di una stagione estenuante e tribolata (specialmente per i rossoneri) e che le ha viste già passare per un turno di. Si riparte dall’1-0 dell’andata targato Sorrentino.Andiamo a vedere assieme il!Come arrivano?A fine stagione e con i primi caldi la condizione potrebbe non essere più delle migliori, ma ilse non vuole affossare in cadetteria deve necessariamente ribaltare il risultato dell’andata. Impresa fattibile ma non semplice, perché i pugliesi in campionato hanno si concesso una media di una rete a partita, ma hanno avuto uno degli attacchi meno prolifici (22, e perché all’ultima giornata hanno segnato quattro ...

cassapronostici : Pronostico Bisceglie – Lucchese sabato 8 giugno 2019 - cassapronostici : Pronostico Lucchese – Bisceglie sabato 1 giugno 2019 -