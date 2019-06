Mercatone Uno, Di Maio: ora sblocco Cig

"La storia diUno è scandalosa", afferma il ministro Disu Fb. E annuncia le soluzioni. "Il Fondo per le vittime di mancati pagamenti, da 30 milioni di euro, verrà esteso anche ai fornitori, nel caso in cui l'azienda venisse imputata di bancarotta fraudolenta". E "non dimentico, ovviamente, i 1800 dipendenti che dalla settimana scorsa sono rimasti senza lavoro. Per loro sbloccherò subito la cassa integrazione, non appena il Tribunale autorizzerà la procedura di amministrazione straordinaria", assicura.(Di giovedì 6 giugno 2019)