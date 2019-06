L’Unione europea scende in spiaggia a Ladispoli per combattere la plastica in mare

Boris Johnson dovrà presentarsi in tribunale perché accusato di avere mentito sui soldi dati dal Regno Unito alL’Unione Europea : Boris Johnson, ex sindaco di Londra tra i candidati favoriti alle primarie del Partito Conservatore britannico, dovrà presentarsi in tribunale perché accusato di avere mentito durante la campagna elettorale per il referendum su Brexit, nel 2016. Johnson è accusato di

Il nuovo progetto delL’Unione europea : storie di eroi della porta accanto : C’è chi combatte la criminalità organizzata, chi assiste le persone bisognose di aiuto, chi tutela le specie a rischio. L’Europa e i suoi cittadini si trovano ad affrontare delle sfide e dietro ad ogni sfida ci sono persone che lavorano e collaborano ogni giorno. Temi come l’ambiente, la sicurezza delle persone e dei loro dati sono continuamente al centro dell’attenzione, ma spesso ignoriamo le storie di chi protegge i cittadini europei dai ...

Tutti dobbiamo supportare L’Unione europea e la direttiva sull’efficienza energetica : “Riscaldamento globale, climate change, qualità dell’aria. Si tratta solo di alcune delle tante emergenze a livello ambientale a cui è necessario porre rimedio, per farlo è indispensabile rendersi conto che l’unica via d’uscita è puntare sul risparmio energetico. La necessità di incentivare sistemi di produzione dell’energia che riducano allo stesso tempo le emissioni e la produzione di energia, diminuendo gli sprechi, è ormai una ...

L’eterna indecisione olandese verso L’Unione europea : La Nexit, l’uscita dei Paesi Bassi dall’Ue, è sostenuta dall’estrema destra, che gioca sull’ambiguità olandese riguardo al proprio europeismo. Leggi

L’Unione europea ha deciso : dal 2021 niente più piatti - posate o cannucce di plastica : Dopo l'approvazione del Parlamento europeo è arrivato anche il via libera del Consiglio al divieto, dal 2021, di utilizzo degli articoli in plastica monouso, come piatti, bicchieri e cannucce. Inoltre cambiano le regole per i produttori, che dovranno impegnarsi obbligatoriamente anche nella raccolta e nel riciclaggio.Continua a leggere

Crea il marchio Neymar - ma per L’Unione europea la registrazione è nulla : Articoli sportivi targati…Neymar, ma visto che a registrare il marchio non era stato il fuoriclasse brasiliano, il Tribunale dell’UE ha sentenziato la nullità della registrazione. Nel dicembre del 2012, Carlos Moreira, residente a Guimarães, in Portogallo, ha chiesto all’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare come marchio dell’Unione il segno denominativo ...

Italia Olivicola : “Grande attenzione dei vertici delL’Unione europea per il disastro xylella” : Il sostegno economico dell’Unione Europea per la ricostruzione dell’olivicoltura salentina, la nomina di un Italiano alla direzione del Consiglio Oleicolo Internazionale, l’apertura di una corsia preferenziale per l’olio extravergine d’oliva Italiano sul mercato giapponese. Sono questi i temi affrontati a Tokyo dal Presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo, durante gli incontri con il Commissario Europeo all’Agricoltura, Phil Hogan, ...

Otto paesi delL’Unione europea proporranno di spendere un quarto del bilancio comunitario per combattere il cambiamento climatico : Otto paesi membri dell’Unione Europea (Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia) hanno annunciato un piano ambizioso per combattere il cambiamento climatico che prevede di spendere un quarto del bilancio dell’UE a questo scopo. Il piano sarà presentato

I croati hanno scarsa fiducia nelle elezioni e nelL’Unione europea : In Croazia l’affluenza fornirà una risposta a una delle incognite più pressanti di questa tornata elettorale: l’avanzata della destra nazionalista in tutta Europa. Leggi

Regolamento o direttiva delL’Unione europea : differenza e cosa cambia : Regolamento o direttiva dell’Unione Europea: differenza e cosa cambia Sappiamo con quale forza ruolo e funzioni dell’Unione Europea influiscono sull’assetto politico, sociale ed economico degli Stati membri. Di seguito vediamo cosa si intende, giuridicamente, per Regolamento e direttiva UE e in cosa l’uno è diverso dall’altra. Regolamento e direttiva: che cosa sono e quali sono le finalità? Regolamento e ...

Aumenta il supporto delL’Unione europea all’Iran dopo che Trump ha minacciato di inasprire le sanzioni contro l’esportazione di petrolio iraniano : L’Europa si è impegnata a mantenere il suo impegno di aiutare l’Iran dopo che gli Stati Uniti hanno imposto pesante sanzioni sull’importo di petrolio dall’Iran. Il governo francese e l’Unione Europea hanno entrambi dichiarato di attenersi ai termini dell’accordo nucleare iraniano con le potenze mondiali anche dopo l’ultima mossa degli Stati Uniti. La Francia e i suoi partner europei intendono continuare gli sforzi ...

Dal 2021 la pesca elettrica sarà vietata in tutta L’Unione Europea : Martedì 16 aprile il Parlamento Europeo ha votato a favore del divieto della pesca elettrica in tutta l’Unione a partire dal 2021: i pescherecci europei non potranno utilizzare questo tipo di pesca in tutte le acque in cui transiteranno, quindi

Il Consiglio delL’Unione europea ha approvato la riforma del copyright - che ora diventerà legge : Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato lunedì la riforma del copyright, la nuova e discussa direttiva per aggiornare le regole sul diritto d’autore nell’Unione Europea. Il voto di oggi del Consiglio era considerato una formalità, praticamente automatico dopo l’approvazione della riforma

L’Unione europea ferma l’orologio della Brexit : divorzio rinviato al 31 ottobre : Via libera a un’ulteriore proroga della data della Brexit per scongiurare il drammatico no-deal. Via libera anche alla clausola di flessibilità, che prevede l’uscita del Regno Unito dalL’Unione europea immediatamente dopo l’eventuale approvazione dell’accordo di divorzio. Ma sulla scelta della nuova data i Ventisette sono rimasti inchiodati fino al...