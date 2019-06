Il caso del commento diffamatorio contro la leader dei Verdi dice molto sul ruolo di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) “Su Internet si scrive con l’inchiostro, non a matita”. Iniziano così, con una battuta tratta dal film The Social Network, le conclusioni che l’avvocato generale della Corte di giustizia Maciej Szpunar ha presentato lo scorso 4 giugno ai giudici della Corte di Lussemburgo chiedendo loro di mettere dei paletti – quanto più rigidi possibile – al potere/dovere di Facebook di cancellare dal web contenuti la cui illiceità non sia stata dichiarata da un giu. La vicenda oggetto delle conclusioni dell’avvocato generale e sulla quale i giudici della Corte di giustizia dovranno pronunciarsi nei prossimi mesi è semplice nei suoi elementi fattuali ed eguale a decine di altre che si verificano ogni giorno in giro per il mondo. Un giornale austriaco nell’aprile del 2016 pubblica un articolo dal titolo “I: a favore del mantenimento di un reddito minimo per i rifugiati” con una ...

