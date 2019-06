E’ boom per la pizza in Sardegna

Calciomercato Torino - boom Cairo : super colpi per Mazzarri - l’11 è pazzesco [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 La nuova squadra di Mazzarri ...

Agroalimentare : Polimi - cresce innovazione per sostenibilità - boom startup : Milano, 4 giu. (Labitalia) - Nel settore Agroalimentare, si affermano soluzioni innovative per ridu[...]

I boomdabash ed Alessandra Amoroso insieme per un “Mambo salentino” : Da Venerdì 7 Giugno sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale su Spotify, ITunes, Apple music e in tutti i principali digital store “Mambo salentino”, l’attesissimo nuovo singolo dei Boomdabash featuring Alessandra Amoroso. Il brano è una summer hit in perfetto stile Boomdabash, un pezzo di grande impatto che ben rispecchia l’inconfondibile energia che da sempre contraddistingue il gruppo, una delle migliori reggae band italiane ...

Meteo - arriva il boom estivo (ma non ovunque) : le previsioni per i prossimi giorni : Per quanto riguarda il Meteo, l'inizio di questa nuova settimana vede un Italia divisa in due. Avremo infatti un caldo soleggiamento sulle regioni settentrionali, salvo qualche disturbo sui...

Legittima difesa - in Italia boom di licenze sportive per avere un’arma in casa : In Italia c'è un vero e proprio boom di licenze sportive per la detenzione di armi da fuoco. Negli ultimi tre anni sono aumentate del 27%, ma 460mila non sono iscritti a nessuna federazione sportiva né ad un poligono privato. Secondo la Stampa oggi per ogni militare ci sono 20 cittadini possessori di un'arma.

L’Italia a mano armata. Per difendersi in casa boom di licenze sportive : C’è un piccolo-grande esercito in Italia. Un esercito parallelo che in nome della sicurezza o della “passione” per il tiro a segno ha deciso di acquistare e maneggiare un’arma. ...

Ballando con le stelle finale 2019/ boom di ascolti e polemiche per Lasse Matberg : Ballando con le stelle finale 2019, Lasse Matberg e Sara Di Vaira vincitori di questa edizione tra le polemiche e ottimi ascolti

boom di ascolti per Chelsea - Arsenal su Sky Sport e TV8 : Boom di ascolti per la Finale della UEFA Europa League su Sky Sport e TV8 (in diretta dalle 21), con 3.879.782 spettatori medi complessivi e il 15,5% di share (9.617.030 spettatori unici). In particolare, la sfida tutta inglese di Baku tra Chelsea ed Arsenal raccontata da Massimo Marianella e Luca Marchegiani ha avuto un’audience record di 1.291.777 spettatori medi su Sky Sport (share del 5,2%) e...

NBA – Il figlio di LeBron James sbarca sui social - offese al sesso femminile e riferimenti alla droga : boom di critiche per Bronny : Il figlio di LeBron James sbarca sui social, ma i suoi post scatenano le polemiche: Bronny duramente attaccato “Accogliete tutti su Instagram l’erede al trono Bronny! Tre anni fa ho promesso che nell’estate del 2019 gli avrei concesso di avere un profilo personale. Il tempo vola, ecco Bronny!“, queste le parole di LeBron James di pochi giorni fa, per dare il benvenuto sui social al figlio 14enne. Lo sbarco su ...

Pd primo partito a Roma : 5S perde 225mila voti da elezione Raggi - boom Lega : Roma – Il voto europeo di ieri a Roma ha stravolto completamente i rapporti di forza tra i principali partiti nella Capitale che erano stati fissati tre anni fa nelle ultime amministrative. A partire dal Movimento Cinque Stelle, che con Virginia Raggi esprime il sindaco e il governo cittadino: nel 2016 il Movimento Cinque Stelle raccolse ben 420.435 voti, risultando primo partito con il 35,3%. Oggi, a meno di tre anni di distanza, il ...

Europee - ascesa dei Verdi a Bruxelles : boom in Germania - Francia - Irlanda e Finlandia. Ma in Italia non superano lo sbarramento : Entrano all’Eurocamera in 69, 17 in più rispetto alla scorsa legislatura. Sono i Verdi, che all’ultima tornata delle Europee hanno registrato un successo inedito in Germania, Francia, Finlandia e Irlanda. Un’onda che cresce sulla scia delle mobilitazioni che hanno il volto di Greta Thunberg e la partecipazione di migliaia di giovani ai Fridays for Future degli ultimi mesi. E sono proprio i giovani, soprattutto in Germania, ad ...

Batosta per Macron e boom per la Le Pen : primo partito e chiede lo scioglimento del Parlamento : Macron difende il risultato ottenuto: "E' onorevole". Ma a sorpresa il terzo partito è quello dei Verdi

Elezioni europee 2019 : è boom Lega - crollo 5 stelle - superato dal Pd : Il movimento 5 stelle esce da queste Elezioni europee 2019 con le ossa rotte. In lento declino da tempo, l’occasione del voto europeo non ha fatto altro che ribadire il momento difficile della compagine pentastellata, che si è dovuta fermare al 17,06% ed è stata addirittura superata dal Partito democratico, attestatosi a secondo partito in queste Elezioni con il 22,70%. L’oro nel podio se lo aggiudica invece la Lega, che si è portata a casa ...