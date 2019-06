wired

(Di giovedì 6 giugno 2019) Da noi farà il suo debutto solo il prossimo 10 giugno su Sky Atlantic, ma la produzione Hboè in onda già da alcune settimane negli Stati Uniti, raccogliendo grande favore da pubblico e critica. Ma la miniche ripercorre l’esplosione nella centrale nucleare ucraina dell’aprile 1986 e le sue conseguenzedestinata a un vero e proprio record: diventare latv piùdella storia per quanto riguarda gli indici di giudizio online. Il confronto del rating su Imdb (grafico KyleOs, kyso.io) A confermarlo sono anche i risultati raccolti dopo la trasmissione dell’episodio finale, andato in onda negli Stati Uniti lo scorso 3 giugno. Secondo i dati raccolti dal sito KyleOs, specializzato in data analysis, l’apprezzamento ottenuto dasu una piattaforma come Imdb è in costante crescita episodio dopo episodio e supera quello ...

MilanoCitExpo : Chernobyl potrebbe essere la serie più apprezzata di sempre #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - TwBeautiful : RT @sarainskywith: Potrebbe venir fuori una nuova Chernobyl #TwittamiBeautiful - sarainskywith : Potrebbe venir fuori una nuova Chernobyl #TwittamiBeautiful -