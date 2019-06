Capua | Cassazione annulla decisione su ex sindaco | da rivalutare esigenze cautelari per

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) La Corte di– quinta sezione – hato con rinvio ladel Tribunale del Riesame di Napoli, che il 22 febbraio scorso aveva confermato la carcerazione per l’exdinonché primario dell’ospedale napoletano Cardarelli Carmine Antropoli; i giudici partenopei avevano ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e lein relazione al reato di concorso esterno in associazione camorristica, confermando l’ordinanza d’arresto emessa dal Gip di Napoli il precedente 4 febbraio, quando era scattato il blitz dei carabinieri che aveva portato l’exin carcere insieme all’imprenditore Francesco Zagaria, ritenuto colluso con il clan dei Casalesi., exarrestato per concorso esterno: nel suo studio presunto boss picchiò candidato a elezioni comunali ...

Notiziedi_it : Camorra, ai domiciliari l’ex sindaco di Capua: la Cassazione annulla la decisione del Riesame… - rep_napoli : Camorra, ai domiciliari l'ex sindaco di Capua: la Cassazione annulla la decisione del Riesame [news aggiornata alle… -