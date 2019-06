50 cose a cui è sopravvissuta la tartaruga Jonathan | l’animale più vecchio del mondo

wired

(Di giovedì 6 giugno 2019)a casa sua, alle Seychelles (foto: GIANLUIGI GUERCIA/AFP/Getty Images) Ha quasi 190 anni – 187 per la precisione – ed è l’animale piùdelsecondo chi si occupa di queste: si tratta di, unamaschio nata alle Seychelles nel 1832 e cresciuta per buona parte della propria vita sull’Isola di Sant’Elena nell’Oceano Atlantico. Aveva già 50 anni quando nel 1882 venne portata nel giardino di Plantation House, la villa in cui da decenni risiede il governatore dell’Isola, ancora oggi enclave dell’Impero britannico. Completamente cieca a causa della cataratta e senza più senso del gusto, laè comunque ritenuta in ottime condizioni fisiche e coccolata da un team di esperti veterinari (beata lei). D’altronde non deve essere facile restar sereni quando se ne è viste – metaforicamente – di tutti i ...

matteosalvinimi : #Salvini: ho sentito Presidente del Consiglio questa mattina a cui ho rinnovato lealtà e fiducia, abbiamo ancora ta… - Agenzia_Ansa : 'Non ho ricevuto nessuna richiesta di rimpasto' spiega @GiuseppeConteIT durante la conferenza stampa in cui ha post… - ConsumerismoAPP : Truffe telefonia mobile: le cose a cui fare attenzione. -