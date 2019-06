Votare o no? I due fronti nella Lega

Quando si andrebbe a Votare in caso di crisi di governo ed elezioni anticipate : L'ipotesi di una crisi di governo è tornata a essere presa sul serio dopo l'ultimatum lanciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Se la crisi dovesse realmente aprirsi il voto anticipato è l'opzione più probabile: ma quali sono le finestre temporali in cui si potrebbero tenere eventuali elezioni politiche? Vediamo i due scenari più plausibili.Continua a leggere

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Giugno : Oggi dopo le 17 - a mercati chiusi - il presidente del Consiglio parlerà agli italiani (e soprattutto ai due vice) per capire se l’esecutivo può andare avanti o è meglio chiudere l’esperienza in tempo per Votare a settembre e lasciare la Finanziaria a un nuovo governo : Stasera Conte dà la “scossa” per “stanare Matteo e Luigi” A mercati chiusi, il premier parlerà agli italiani ma soprattutto ai due leader, perchè decidano fra governo ed elezioni entro fine settimana di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Renzadamus. “Salvini è arrivato velocemente e altrettanto velocemente se ne andrà. Il conto alla rovescia per lui è già iniziato. È come accendere una candela su entrambi i lati, si ...

“Prima ci hanno fatto Votare - poi ci hanno ripreso i soldi” - la furia dei pensionati contro il conguaglio gialloverde : “Salvini e Di Maio hanno fatto reddito di cittadinanza e quota 100, noi li stiamo pagando”. Pino Capone ha 41 anni di contributi, un cappellino rosso e un eloquente cartello bianco: “Si scrive conguaglio, si legge ‘vi abbiamo rubato i soldi’”. Il riferimento, suo e di una piazza San Giovanni gremita di pensionati e sindacalisti di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, è al taglio alla rivalutazione degli ...

Giovedì gli iscritti del M5S potranno Votare per confermare la fiducia a Luigi Di Maio come capo politico del partito : Giovedì gli iscritti al Movimento 5 Stelle potranno votare sulla piattaforma Rousseau per confermare la fiducia a Luigi Di Maio come capo politico del partito, dopo il disastroso risultato del M5S alle elezioni europee. È stato lo stesso Di Maio,

Le europee ci dicono che l’Italia di Salvini si salva solo tornando a Votare : Alla fine, in fondo, la sintesi è tutta lì: ma quand’è che lo rifacciamo? A prescindere dall’esito finale delle elezioni europee, a prescindere dalla performance di Matteo Salvini, a prescindere dallo stato di salute del Movimento 5 stelle, a prescindere dalla capacità di soddisfare le attese da par

Elezioni europee - mancano tre ore alla chiusura dei seggi : perché è importante Votare : Tra tre ore si chiudono i seggi per le Elezioni europee: quasi la metà degli Italiani si sono già recati alle urne, mentre molti non hanno ancora esercitato il proprio diritto al voto. Ecco qualche motivo per votare per chi è indeciso: perché si vota alle Elezioni europee, per cosa si vota e quali sono i candidati.Continua a leggere

Elezioni - i romani sfidano il maltempo pur di Votare : con ombrelli e sciarpe in coda ai seggi : ombrelli, sciarpe e anche code con diverse decine di minuti di attesa. Gli elettori romani, per poter svolgere il proprio dovere civico, hanno dovuto sfidare il maltempo che da ieri sera ha portato sulla Capitale un clima autunnale. Come confermano i dati diffusi dal Viminale, la percentuale dei votanti alle ore 12:00 era in linea con la precedente tornata elettorale per il Parlamento Europeo, nel 2014. Un dato confermato anche girando per i ...

“Odio gli indifferenti”. Perché chi ha scelto di non Votare dovrebbe leggere questa riflessione di Gramsci : questa riflessione di Antonio Gramsci è un pensiero che va letto in una giornata elettorale. Sopratutto chi è indeciso se votare o ha scelto di non esercitare il proprio diritto alle Europee 2019 dovrebbe leggere queste righe. “Odio gli indifferenti”, diceva Antonio Gramsci. “Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza ...

Alessandra Moretti demolita da Maurizio Crozza - perché non Votare Pd : "Le stronz*** che fate" : Se qualcuno ancora prende in considerazione l'ipotesi di votare Pd alle elezioni Europee, un video di Maurizio Crozza potrebbe togliere ogni dubbio e convincere l'ipotetico elettore a non farlo. Siamo all'ultima puntata di Fratelli di Crozza trasmessa su Nove. E nel mirino del comico, mai tenero con

Elezioni Europee - chi Votare per arrivare a una crisi di governo : i due scenari che terrorizzano Di Maio : Puntuale come in tutte le tornate elettorali, anche per le Elezioni Europee tutti i leader politici hanno lanciato l'appello al "voto utile", e ovviamente quel voto utile lo è per tutti. Quel che invece gli elettori rischiano di sottovalutare, come ricorda Antonio Polito sul Corriere della sera, è c

Non è solo una partita per l’Europa - ecco perché bisogna andare a Votare : Non è solo una partita per l’Europa, il voto di domenica in Italia. Conteranno le percentuali, ma conterà forse ancor di più, il distacco tra M5s e Lega nello scontro tutto interno al governo che si aprirà a spoglio ultimato. “Non escludo che la Lega stia affrontando le elezioni europee per sfiduciare Conte”, ripete da giorni il vice premier pentastellato, Luigi Di Maio. La minaccia è uscita qualche settimana fa dal cilindro del numero due di ...

Gf - i concorrenti escono dalla Casa per Votare - : Anna Rossi In occasioni delle elezioni, i concorrenti del Gf usciranno dalla Casa per un massimo di dodici ore Domenica 26 maggio si vota per le elezioni europee e amministrative. Per questo anche i concorrenti del Gf saranno chiamati alle urne. E per l'occasione usciranno dalla Casa più spiata d'Italia. La produzione, infatti, ha fatto sapere che i concorrenti che decideranno di esercitare il diritto al voto avranno la possibilità ...

Domenico Lucano potrà tornare a Riace per l’ultimo comizio della sua lista elettorale e - in seguito - per Votare : Domenico Lucano, il sindaco di Riace sospeso dal suo incarico dall’ottobre dello scorso anno, potrà tornare nel suo paese per votare e per il comizio di chiusura della campagna elettorale della lista “Il cielo sopra Riace”, in cui è candidato

Lucano torna a Riace per Votare : Pietro Bellantoni Mimmo Lucano Il Tribunale ha autorizzato il sindaco a partecipare alla chiusura della campagna elettorale. Domenica potrà andare al seggio Mimmo Lucano può tornare a Riace, ma solo per qualche ora. Il presidente del Tribunale di Locri, Fulvio Accurso, ha deciso di sospendere per tre ore il divieto di dimora a carico del sindaco dell'accoglienza per permettergli di partecipare al comizio di chiusura della campagna ...