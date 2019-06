«Stranger Things 3» | i bambini diventano adolescenti

L’epico nuovo poster di Stranger Things 3 regala al pubblico misteriosi indizi sulla trama? : Cosa c'è di meglio che mettere insieme il 4 luglio, l'indipendenza americana e la possibile Guerra Fredda con la Russia? Sembra ancora che possa essere questo il tema di Stranger Things 3 ma il nuovo poster rilasciato ad un mese dal rilascio dei nuovi episodi da parte di Netflix, tutto è ancora in bilico. La trama è top secret ma gli indizi disseminati in queste settimane tra video promo, poster e primi scatti, lasciano pensare che tra le ...

Netflix e H&M per Stranger Things 3 : anche in Italia t-shirt e costumi dedicati alla serie : Manca un mese al debutto della terza stagione di Stranger Things, la serie di successo prodotta da Netflix dal 2016. La celebre piattaforma di streaming online ha pensato bene di pubblicizzare il ritorno ad Hawkins con una campagna che si avvale di prestigiose collaborazioni, così oltre ad assistere alle nuove vicende che coinvolgeranno i giovani protagonisti nei nuovi episodi, quest'estate gli appassionati fan di Stranger Things potranno ...

Stranger Things 3 ispirato ai film di Spielberg - secondo Harbour : in uscita su Netflix il 4 luglio : Quest'anno il 4 luglio non sarà soltanto il giorno dell'Indipendenza, ma sarà anche un giorno importante per i milioni di fan di Stranger Things: il 4 luglio, infatti, è la data ufficiale in cui sarà pubblicata in streaming su Netflix la terza stagione della serie ideata da Matt e Ross Duffer. I giovani protagonisti, che ritroveremo adolescenti nell'estate dell'85, avranno nuovamente a che fare con il Sottosopra e con un nemico ancora più ...

Millie Bobby Brown al cinema con Godzilla aspettando Stranger Things 3 : Giovedì 30 maggio, esce nelle sale cinematografiche Godzilla 2 – King of the Monsters, il nuovo capitolo della serie di film americana dedicata al mostro più iconico della fantascienza giapponese. Protagonista del film è la giovanissima Millie Bobby Brown: appena quindicenne, l’attrice britannica è già famosa al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Undici nell’apprezzatissima serie tv di Netflix Stranger Things (di ...

Saint Laurent sceglie Finn Wolfhard di «Stranger Things» : Finn Wolfhard, interprete di Mike Wheeler in Stranger Things, come tutte le giovani star protagoniste della serie tv, negli ultimi anni ha raggiunto un enorme successo: in attesa della terza stagione dello show firmato Netflix infatti, l'attore ha conquistato anche nuovi ruoli sul grande schermo, tra cui i film IT e The Addams Family, e parallelamente continua la sua carriera come cantante e chitarrista nella band indie rock Calpurnia. Un ...

Cosa aspettarci dal prequel a fumetti di Stranger Things - miniserie in 4 uscite sul personaggio speciale di Francine : Cosa succede esattamente negli Hawkins Laboratory? Le prime due stagioni della serie tv non ci hanno dato risposte soddisfacenti in merito, ma forse le cose cambieranno con il primo prequel a fumetti di Stranger Things, una miniserie dal titolo Stranger Things: Six. È questo numero a darci le prime indicazioni sul contenuto dei nuovi fumetti. Sullo schermo abbiamo incontrato Eleven ed Eight, quindi la numerazione deve proseguire almeno a ...

Un finale commovente per Stranger Things 3 secondo David Harbor : Hopper dirà addio a Eleven? : A pochi mesi dal debutto su Netflix previsto a luglio, Stranger Things 3 si preannuncia una stagione più leggera e scanzonata nella sua parte iniziale ma non sarà meno drammatica e straziante delle precedenti nel finale. Lo ha sottolineato David Harbor, interprete dello sceriffo Jim Hopper in Stranger Things, parlando ad un evento del MCM Comic-Con di sabato 25 maggio: l'attore ha definito senza mezzi termini il finale della terza stagione ...

Gli effetti di Stranger Things sulla vita di Millie Bobby Brown : “Soffro di ansia per l’odio della gente” : Per una dodicenne che si trasforma in una star dall'oggi al domani, le conseguenze della popolarità improvvisa non sono mai del tutto innocue: Stranger Things ha travolto la vita di Millie Bobby Brown, che da bambina col sogno della recitazione quando ha fatto il suo provino per interpretare Eleven nella serie dei Duffer Brothers si è trasformata, già con la prima stagione, in una giovanissima promessa della tv e del cinema nel giro di un paio ...

Rim of the word - avventura e fantascienza sulla scia della serie Stranger Things : La trama Alex, ZhenZhen, Dariush e Gabriel sono quattro adolescenti che si incontrano per caso in un campeggio estivo, Rim of the world. Quello che doveva essere un momento di svago e di incontro, si trasforma ben presto in un’avventura fantascientifica in cui i quattro giovanissimi saranno chiamati a fare di tutto pur di difendere il mondo da un attacco di alieni. La salvezza del pianeta sarà possibile solo ad una condizione: i ragazzi, ...

Una lista di film da vedere prima di Stranger Things 3 tra avventure e storie d’amore : cosa ne sarà di Dustin e Steve? : Se si vuole arrivare preparati alla messa in onda di Stranger Things 3 non bisogna far altro che ascoltare i consigli dei fratelli Duffer, i creatori della serie cult in forza a Netflix. La piattaforma ospita le prime due stagioni per un solito ripassino prima dell'arrivo della terza ma, chi non vuole arrivare all'appuntamento impreparato, dovrà prendere carta e penna e segnare una serie di titoli di film a cui i nuovi episodi si ispirano, ...

Millie Bobby Brown di Stranger Things ha talento anche per il karaoke : l’imitazione di Amy Winehouse (video) : Millie Bobby Brown di Stranger Things non solo riprenderà presto il ruolo di Eleven nell'apprezzata serie dei Duffer Brothers su Netflix, con la terza stagione in arrivo a luglio, ma sta anche perseguendo una carriera cinematografica e magari da oggi qualcuno le chiederà anche di cantare, visto che ha dimostrato di saperlo fare molto bene. Ospite di Jimmy Fallon nell'episodio di The Tonight Show di mercoledì scorso, per promuovere il suo ...

Stranger Things 3 - diffusi da Netflix un video e i poster ufficiali della terza stagione : Mancano meno di due mesi alla pubblicazione di Stranger Things e Netflix inizia a dare un assaggio dei nuovi episodi. Come è stato più volte anticipato, la terza stagione sarà ambientata d'estate e la piattaforma ha pubblicato un nuovo video incentrato sulla figura di Billy Hargrove, un personaggio conosciuto nella seconda stagione. Il giovane e sprezzante fratello di Max, violento e imprevedibile, è protagonista della clip dove si vede nel ...

Stranger Things - una clip mostra la torrida estate del 1985 : http://www.youtube.com/watch?v=gkyPoV4pqGk “Un’estate può cambiare tutto” è lo slogan della terza stagione di Stranger Things. L’acclamata serie Netflix tornerà con i nuovi episodi a partire dal prossimo 4 luglio e sarà appunto ambientata nei mesi estivi, dopo aver occupato in passato gli slot temporali del Natale e di Halloween. Le nuove avventure dei ragazzini di Hawkins si svolgeranno dunque attorno alla festa ...

I primi poster di Stranger Things 3 rivelano i nuovi volti dei personaggi e il “ruolo” di Billy e Will (video) : L'estate è alle porte e i primi poster ufficiali di Stranger Things 3 scandiscono il tempo che separa i fan dalla visione dei nuovi episodi. Il 4 luglio prossimo Netflix catapulterà i suoi abbonati nella calda estate di Hawkins per la prima volta e questo non è solo sinonimo di cambiamento ma anche di novità importanti negli stessi rapporti umani. I primi poster di Stranger Things 3 rilasciati qualche ora fa sono stati accompagnati dal primo ...