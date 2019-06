Fideiussione bancaria | cos’è e come si ottiene per l’affitto

termometropolitico

(Di mercoledì 5 giugno 2019)siperLaè un istituto del diritto civile, di ampia applicazione nelle situazioni concrete. Sia che si voglia comprare casa o investire su un qualsiasi tipo di immobile, sia che si voglia investire per aumentare i ricavi della propria azienda o fabbrica, laappare un scelta azzeccata. Vediamo di seguito che cos’è esi applica per gli affitti. Se ti interessa saperne di più sul mutuo prima casa senza garante, clicca qui.: cos’è e qual è la finalità Laddove i soldi delle proprie tasche non siano sufficienti a coprire una determinata spesa, il privato cittadino può rivolgersi alla banca per la(oltre che per aprire un mutuo). Detto in estrema sintesi, la fidejussioneriguarda una particolare situazione in cui la banca è ...

SVentidue : @marioadinolfi Mariò, con te ce voleva un pool de 'uteri in affitto', con annessa fideiussione bancaria. Troppo impegnativo. - mebufalino : Se ti chiedono la fideiussione bancaria per affittare una casa io mi arrendo. 'Sti contratti di sei mesi in sei mes… - peppemnc : @SkyTG24 Fateve da i soldi per il fallimento con una fideiussione bancaria svizzera ok? -