U&D Trono Over | Pamela contro Stefano | ' Durante la nostra storia ha sentito la sua ex'

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) Ildi Uomini e Donne ha chiuso i battenti da circa una settimana, ma le dame e i cavalieri protagonisti del dating show più famoso d'Italia continuano a far parlare di sé. Nella lista delle coppie più popolari dell'edizione appena passata, troviamoBarretta eTorrese: i due, dopo vari battibecchi, sono usciti insieme dal programma nel mese di febbraio, ma nel giorno in cui hanno deciso di siglare il loro amore in studio, qualcosa è andato storto.e la chat incriminata con Roberta Poche settimane fa,sono ritornati nel dating show per raccontare le nuove dinamiche della lorod'amore: tutto andava per il meglio, addirittura il cavaliere aveva deciso di regalare alla sua dama un anello come pegno d'amore, aggiungendo anche una gradita sorpresa: l'incon il figlio, che sarebbe dovuto accadere il giorno seguente. Nessuno però, ...

Linkiesta : Aveva promesso 600 mila rimpatri durante la campagna elettorale. Dopo 10 mesi di Governo ne ha fatti poco più di 6… - Linkiesta : Sapete perché siamo l'unico Paese in cui la parola spread è in grado di far cadere i governi? Perché abbiamo 2.358,… - Wale : Propaganda . I’m tellin u -