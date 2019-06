Sblocca-cantieri, raggiunta l'intesa

matteorenzi : Il mondo discute di Brexit, innovazione, cambiamenti climatici. L’Italia invece è ferma per la guerra tra Salvini e… - fattoquotidiano : Governo, Toninelli a Radio24: “Sblocca cantieri? Da Salvini il più grande No in un anno di lavoro” - petergomezblog : Conte, messaggio al Paese alle 18,15 Le condizioni del premier a Lega-M5s. E convoca subite un vertice su Sblocca c… -

Lega e M5S hanno trovato l'accordo sul decreto legge. In una nota i capigruppo di Lega e M5S spiegano: "Dopo esserci confrontati anche con i relatori, proporremo al Senato, tra le altre cose,quanto già concordato in Commissione: vale a dire un emendamento che prevede la sospensione di alcuni punti rilevanti del Codice degli appalti per due anni, in attesa di una nuova definizione delle regole per liberare da inutile burocrazia le imprese".Garantite le soglie in vigore per subappalti,garantendo la sicurezza.(Di martedì 4 giugno 2019)