Noi ti odiamo Bulli umiliano disabile in una scuola media | 7 indagati

(Di martedì 4 giugno 2019) Aurora Vigne Isono sette alunni di 12 e 13 anni che hanno creato una chat di Whatsaap intitolata "Noi ti" per bombardare la ragazzina con parolacce e umiliazioni Tormentata con insulti e offese dai compagni di. Una vicenda pesante questa che ha avuto luogo in unadi Piacenza. La vittima, tra l'altro, è una 12enne con una malattia invalidante, un dettaglio che rende ancora pià grave il tutto. Isono sette alunni di 12 e 13 anni che hanno creato una chat di Whatsaap intitolata "Noi ti" per bombardare la ragazzina con parolacce e umiliazioni. ll ministro dell’Istruzione Marco Bussetti è intervenuto sull'episodio: "Ilsmo - ha scritto in un post su Facebook - è una piaga sociale che lascia delle ferite profondissime nelle vittime. L’episodio di #Piacenza, dove per mesi dei ragazzini hanno minacciato una loro ...

