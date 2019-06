Live Non è la d' Urso | gli ospiti nella puntata del 5 giugno 2019

blogo

(Di martedì 4 giugno 2019) Quando sembrava che l'estate stesse per assopire anche il Pamela Prati gate, ecco che il caso più discusso dell'anno non allenta la presa, nemmeno aNon è la d'che nell'appuntamento di domani sera in prima serata su Canale 5 ospiterà una protagonista chiave.Pamela Perricciolo, ex agente di Pamela Prati che racconterà la sua versione dei fatti sulla vicenda che da settimane appassiona il gossip (e non solo). In più secondo quanto riporta Dagospia, Barbara d'porterà nel suo studio il tanto citato Simone Coppi, presunto compagno di Eliana Michelazzo. L'altra ex agente di Pamela Prati ha confessato che in realtà l'uomo non sarebbe mai esistito.Non è la d', glidel 5pubblicato su TVBlog.it 0415:28.

