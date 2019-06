Godzilla | trama | cast curiosità del film del 2014 con Bryan Cranston ed Elizabeth Olsen

tvzap.kataweb

(Di martedì 4 giugno 2019) Martedì 4 giugno, in prima serata su Italia Uno dalle 21.25 in poi, va in onda ildel, il reboot occidentale ufficiale della saga diretto da Gareth Edwards. Nel, oltre alla splendida e bravissima, anche un fisicatissimo Aaron Taylor-Johnson.: trailerA Tokyo, l’ennesima scossa sismica provoca un grave incidente all’interno di una centrale nucleare durante il quale perde la vita la moglie di Joe Brody, un esperto supervisore americano. Gli studi sul misterioso caso si protraggono per tanti anni, fino a quando il professore riesce a far luce sulla natura di quelle misteriose scosse.Aaron Taylor-Johnson (Nowhere Boy, Anna Karenina, Gli ostacoli del cuore, Kick-Ass, The Wall, Avengers: Age of Ultron, Animali notturni) veste i panni del tenente Ford Brody mentre suo padre ha il viso di...

controcampus : Consigliati per te stasera in TV ?? - Aka_Oni_art : @77OnFilm Così deludente? Il precedente è uno spettacolo visivo con una trama per nulla scontata che vede Godzilla… - Daniela_Caruso : #Godzilla, luoghi delle riprese e incassi al box office: qualche curiosità sul film -