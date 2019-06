Australia, sparatoria in un hotel di Darwin: morti e feriti, arrestato il sospetto (Di martedì 4 giugno 2019) Almeno cinque persone sarebbero rimaste uccise in Australia in una sparatoria avvenuta in un hotel di Darwin, capitale del Territorio del Nord. Il sospetto responsabile della strage è stato poi arrestato. Si tratta di un uomo di quarantacinque anni che, secondo quanto reso noto dai media internazionali, sarebbe entrato nell'hotel Palms in McMinn Street con in mano un fucile a pompa e avrebbe sparato contro la folla diversi colpi. Secondo alcuni testimoni, il sospetto killer stava cercando una persona in particolare, un uomo di nome Alex. Secondo l'emittente locale Abc il quarantacinquenne era stato recentemente rilasciato dal carcere. Dopo la sparatoria nell’hotel il sospetto killer ha tentato la fuga restando a piede libero per circa un'ora prima di essere fermato dalla polizia, con blocchi stradali allestiti in tutta la città. L'uomo, secondo la polizia, avrebbe agito da solo.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 4 giugno 2019) Almeno cinque persone sarebbero rimaste uccise inin unaavvenuta in undi, capitale del Territorio del Nord. Ilresponsabile della strage è stato poi. Si tratta di un uomo di quarantacinque anni che, secondo quanto reso noto dai media internazionali, sarebbe entrato nell'Palms in McMinn Street con in mano un fucile a pompa e avrebbe sparato contro la folla diversi colpi. Secondo alcuni testimoni, ilkiller stava cercando una persona in particolare, un uomo di nome Alex. Secondo l'emittente locale Abc il quarantacinquenne era stato recentemente rilasciato dal carcere. Dopo lanell’ilkiller ha tentato la fuga restando a piede libero per circa un'ora prima di essere fermato dalla polizia, con blocchi stradali allestiti in tutta la città. L'uomo, secondo la polizia, avrebbe agito da solo.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

TgLa7 : Sparatoria in un hotel in Australia, almeno 5 morti. Uomo armato di un fucile a pompa e' stato poi catturato - fanpage : Australia, sparatoria in un hotel di Darwin: morti e feriti, arrestato il sospetto - Emergenza24 : RT @LucianaCiolfi: @Emergenza24 Australia, sparatoria in un hotel a Darwin: almeno 5 morti -