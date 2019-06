Verona torna in Serie A | dall’esonero di Grosso all’exploit di Aglietti alla fine di una

Al Verona è riuscita l'impresa : torna in serie A grazie al 3-0 al Cittadella : E' durata solo un anno la permanenza del Verona in serie B: questa sera la squadra scaligera ha conquistato il ritorno nella massima serie superando in casa, al Bentegodi, il Cittadella per 3 a 0. Un risultato che ribalta il ko incassato tre giorni fa nella partita di andata dei playoff al Tombolato, dove il Cittadella aveva vinto per 2 a 0. Il primo gol al 27' ad opera di Zaccagni, poi nella ripresa, con il Cittadella in 10 per l'espulsione di ...

Il Verona torna in Paradiso - ribaltato il Cittadella in finale playoff : festa Hellas al Bentegodi : Davanti ad un Bentegodi pieno, l’Hellas Verona ribalta il 2-0 dell’andata e conquista la promozione in Serie A: il Cittadella chiude in 9 per le espulsioni di Parodi e Proia E’ durata solo un anno la permanenza dell’Hellas Verona in Serie B, la formazione gialloblù infatti torna in Serie A vincendo i playoff promozione. Claudio Martinelli/LaPresse Decisivo il 3-0 rifilato al Cittadella questa sera, un risultato che ...

