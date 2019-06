Tumore al pancreas | trovata cura che dimezza la progressione

dilei

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ilalè una patologia molto difficile da trattare, dinanzi alla quale si hanno davvero poche alternative terapeutiche. Tale quadro – che in Italia ha visto più di 13.000 nuovi casi nel solo 2018 – sembra essere vicino a una svolta, grazie alla scoperta di una terapia innovativa, in grado di tenere sotto controllo ladi questo cancro metastatico. Il trattamento in questione si basa sulla somministrazione di un farmaco, noto con il nome di olaparib. I suoi effetti sono stati indagati, nel corso di uno studio presentato, durante i lavori del recente congresso dell’American Society of Clinical Oncology. Secondo le evidenze del progetto di ricerca Polo, l’olaparib è in grado dire la crescita della massa tumorale, in pazienti con cancro almetastatico. Gli studiosi hanno fatto indagini, in particolare su soggetti con questa ...

