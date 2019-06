Huawei-Android | tutto quello che devi sapere per aggiornare il tuo smartphone senza panico

La migliore notizia dopo il ban per Huawei Mate 20 Pro : aggiornamento Android Q più vicino : Ci sono finalmente novità positive per quanto riguarda il ban Huawei dettato da Google e soprattutto dagli Stati Uniti, se pensiamo a quanto emerso proprio in queste ore con il cosiddetto Huawei Mate 20 Pro. Tutti probabilmente ricordano quanto riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, con la rimozione del top di gamma dal programma che avrebbe dovuto portarlo al rilascio dell'aggiornamento Android Q. Appuntamento attesissimo da coloro che ...

Huawei riammessa alla SD Association - il Mate 20 Pro torna nella beta di Android Q : La situazione di Huawei sembra parzialmente calmarsi dopo l’exploit negativo determinato dalla pubblicazione del decreto della Casa Bianca, la cui attuazione è stata posticipata al 19 agosto. Le buone notizie diffuse nelle ultime ore riguardano in particolare alcuni nodi che erano emersi: l’esclusione dei prodotti Huawei dalla beta di Android Q, che ne precluderebbero gli aggiornamenti, e la rimozione dalla SD Association, per la ...

Huawei Mate 20 Pro ritorna nel programma beta di Android Q : Google ha tolto Huawei Mate 2o Pro dalla lista degli smartphone che aderiscono al programma beta di Android Q

Huawei Nova 5i passa su Geekbench con 4 GB di RAM e - udite udite - Android 9 Pie : Huawei Nova 5i comincia a farsi notare su Geekbench dove viene registrato con 4 GB di RAM e Android 9 Pie a bordo, al posto del presunto quanto embrionale sistema operativo di Huawei. Si tratterebbe di un mediogamma interessante, ma dal futuro assai incerto.

Aspettate Android 9 Pie per Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite? Ecco quando arriverà : L'aggiornamento ad Android 9 pie per Huawei P20 Lite e per Huawei Mate 20 Lite è stato rimandato a giugno o luglio a causa di alcuni bug.

Prime bufale sul sistema operativo Huawei : vittime la data di uscita e la comparativa con Android : E anche al sistema operativo Huawei doveva capitare, proprio perché argomento molto dibattuto in questi giorni: le Prime bufale hi-tech hanno cominciato a circolare proprio in riferimento al nuovo OS proprietario della società cinese. Dunque va fornito ai nostri lettori un doveroso debunking proprio per chiarire cosa sia vero e cosa no per la nuovissima esperienza software. Partiamo dalla dalla data di uscita effettiva del sistema ...

Arriva una carrellata di offerte su smartphone Android : LG G7 ThinQ - Huawei P30 Pro - Xiaomi Mi MIX 3 - Samsung Galaxy S10e e altri : Oggi sono in offerta LG G7 ThinQ, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy S10e e Moto G7 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli?

Una saetta il nuovo sistema operativo di Huawei : 60 volte più veloce di Android : C'è grande incertezza in questi giorni attorno al nuovo sistema operativo di Huawei, quello che a conti fatti assicurerà agli utenti una valida alternativa ad Android dopo le notizie che si sono susseguite nell'ultima settimana. In attesa di riscontri ufficiali sulla vicenda, ma soprattutto dopo alcune anticipazioni che vi abbiamo fornito in mattinata sulle nostre pagine, oggi 28 maggio tocca trattare l'argomento sotto un altro punto di vista ...

Vero e proprio punto di svolta software il Huawei Mate 30 : Android o OS proprietario? : Il destino software e non solo del Huawei Mate 30 si deciderà nella prossima estate e non in autunno, quando è previsto l'effettivo lancio dello smartphone. Il ban USA ai danni di Huawei ha contribuito a minare le certezze di natura software appunto per la prossima serie top di gamma (prendendo in considerazione anche i modelli Mate 30 Pro e Mate 30 Lite naturalmente). Con quale sistema operativo arriveranno le ammiraglie, con Android o con il ...

HongMeng Huawei Cosa è e come funziona OS Huawei che sostituisce Android : Si chiama HongMeng l'alternativa ad Android su dispositivi Huawei. HongMeng os e Aptoide la soluzione vincente per Huawei

Il ban Huawei miete altre due vittime : Mate X e P30 rimossi dal sito Android : Nonostante i primi possibili segnali di schiarita, Google continua a prendere le distanza da Huawei e rimuove due smartphone dal sito Android.

Mentre Huawei soffre - Samsung rinnova la licenza Android con Google : Mentre Huawei è in grosse difficoltà per il ban USA, Samsung ne approfitta per rinnovare il contratto per la licenza Android con Google.

Huawei conferma : un sistema operativo proprietario in Autunno (per sostituire Android) : Il ban imposto dal governo statunitense su Huawei, inserita nella “entity list” commerciale, in questi giorni sta avendo una serie di effetti inevitabili che si ripercuotono sul colosso cinese. La prima reale conseguenza ha riguardato Google, costretta a sospendere a Huawei la licenza per l’uso della versione commerciale di Android. Il ban è stato in effetti posticipato di tre mesi (fino ad agosto) e la stessa Huawei ha ...

Huawei e Google cercano insieme una soluzione per Android - aziende USA a rischio di ingenti perdite : Huawei sta sfruttando i 90 giorni di licenza temporanea concessi dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per cercare insieme a Google una soluzione alle restrizioni commerciali imposte dalla Casa Bianca. A confermarlo è stato il rappresentante Huawei presso le istituzioni UE, Abraham Liu, ribadendo un aspetto fondamentale della questione: non ci sono contrasti fra Google e Huawei. “Google non ha alcuna motivazione per bloccarci. ...