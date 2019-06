Feltri attacca Salvini sul taglio pensioni e critica il Reddito di Cittadinanza

blogitalia.news

(Di lunedì 3 giugno 2019) Vittorioil ministroper ildellendo la manovra che finanzia ildivoluto dai grillini Due attacchi nel giro di poche ore. Per i tagli alle, Matteoè finito nel mirino di Vittorio. Il direttore infatti non perdona al vicepremier della Lega di non essersi opposto alla …sulildiat BlogItalia.News.

GigiBuakaw : RT @santini1965: #FELTRI SCATENATO COMMENTA LA NOTIZIA CHE #GRETATHUNBERG LASCERÀ LA SCUOLA PER DEDICARSI AI SUOI IMPEGNI:“LO FA PER SALVAR… - laura_lauril : RT @santini1965: #FELTRI SCATENATO COMMENTA LA NOTIZIA CHE #GRETATHUNBERG LASCERÀ LA SCUOLA PER DEDICARSI AI SUOI IMPEGNI:“LO FA PER SALVAR… - irenestorti1 : RT @santini1965: #FELTRI SCATENATO COMMENTA LA NOTIZIA CHE #GRETATHUNBERG LASCERÀ LA SCUOLA PER DEDICARSI AI SUOI IMPEGNI:“LO FA PER SALVAR… -