Emanuele Dotto va in pensione Il ' signore' della radio ricorda ' Quel Verona-Juve'

Emanuele Dotto lascia la Rai : “Dopo un Verona-Juve Bagnoli disse ai carabinieri : ‘Cercate i ladri? Nell’altro spogliatoio'” : “Undecimo? Lo dicevo per due motivi, per ricordare un grandissimo galantuomo, che era Roberto Bortoluzzi, e perché l’italiano è una lingua bellissima”. Emanuele Dotto, voce storica dello sport italiano, tra i grandi di Tutto il calcio minuto per minuto ha lasciato ieri, dopo 39 anni di carriera. E ad ascoltare i suoi racconti, di Boskov, di Maradona, Zico, Merckx, sembra di ritornare a pomeriggi assolati di radioline appoggiate in ...