Conte | “allora andiamocene tutti a casa”

(Di lunedì 3 giugno 2019) Un vero e proprio “no politico” della Lega ha fatto letteralmente sbottare il premier Giuseppedopo aver terminato la conferenza stampa di ieri a palazzo Chigi… Era passata solo un’ora, un’ora da quello che, a detta di, era sembrato un vero e proprio ultimatum a Luigi Di Maio e Matteo Salvini sul prosieguo dell’esecutivo Lega-M5s: collaborare ed andare avanti con le riforme, oppure chiuderla qui. Poi accade che alle ore Ore 20 a Palazzo Chigiriunisce i vertici di maggioranza sullo sblocca cantieri. Guarda caso risulta assente proprio il ministro dell’interno che è a Cremona per un comizio. Proprio qui, nel capoluogo della provincia lombarda, lancia un’altra delle sue perle: “Per me ieri era la Festa della Repubblica. Ho visto che per qualcuno era la Festa dei Rom… Aspettiamo l’ufficializzazione della ...

