Chiesa | la famiglia dice no all’estero | è derby Inter-Juventus

(Di lunedì 3 giugno 2019) Federico, quasi sicuramente, non resterà alla Fiorentina nella prossima stagione. Laha detto di no ad un futuro all’estero, sarà. L’accordo tra i Della Valle e il papà del calciatore, Enrico, prevedeva che a fine stagione il calciatore sarebbe stato libero di scegliere il proprio futuro. Ora, con il quasi certo cambio di proprietà, si dovrà per forza di cose attendere un nuovo incontro. Launa prima decisione l’ha già presa: Federico il prossimo anno giocherà comunque in Serie A: no al Bayern Monaco, che cerca esterni d’attacco dopo gli addii di Ribery e Robben. Con l’arrivo di Antonio Conte in panchina, la favorita numero 1 perdiventa l’, con l’ex ct della Nazionale che lo avrebbe già voluto al Chelsea. Ma anche lasegue da tempo. Quel che è certo è che le due ...

