U&D | l' ex corteggiatore Fabiano Vitucci muore in un incidente stradale

U&D - deceduto l'ex corteggiatore Fabiano Vitucci - aveva partecipato due volte al programma : Nella giornata di ieri 31 maggio, un ex corteggiatore di Uomini e Donne è deceduto a causa di un incidente in motocicletta avvenuto tra Montevarchi e Terranuova Bracciolini. Fabio Vitucci, questo il nome del ragazzo, si è scontrato con un furgone e ha perso la vita sul colpo. L'uomo aveva partecipato per ben due volte alla trasmissione televisiva di Maria De Filippi, prima come corteggiatore di Giorgia Lucini nel 2011 e poi di Valentina Dallari ...

Chi era Fabiano Vitucci - ex corteggiatore di U&D scomparso in un incidente : Fabiano Vitucci era uno dei moltissimi ragazzi che hanno tentato di trovare l’amore in giovanissima età, affidandosi al dating show Maria De Filippi. A pochissime ore dalle scelte dell’ultima stagione di Uomini e Donne, arriva la notizia della tragica scomparsa di Fabiano, morto per un sorpasso azzardato, mentre si trovava in sella alla sua motocicletta. Fabiano aveva finalmente trovato l’amore: a 29 anni il bellissimo ragazzo ...

U&D - ex corteggiatore dice che c'è un copione nel talk : la De Filippi lo vuole denunciare : Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D'Urso. Nel corso della trasmissione si è parlato del caso Pamela Prati e del matrimonio rimandato. Tra gli ospiti è stato presente in collegamento anche Roberto D'Agostino di Dagospia, che nel corso del talk ha detto che il matrimonio della Prati è tutta una messa in scena, così come lo è Uomini e Donne o Forum. A difendere la trasmissione della De Filippi ci ha pensato Karina ...

U&D - Trono Over : Fabrizio Cilli - neo corteggiatore di Gemma - ha già abbandonato il programma : Si vocifera tra i corridoi di Uomini e Donne che il quarantaduenne Fabrizio Cilli, da poco approdato nel parterre maschile del Trono Over del programma, si sia già ritirato dal programma. Sarà vero?Il giovane si era infatti presentato solo qualche settimana fa con l'intenzione di voler corteggiare Gemma Galgani, senza tuttavia riuscire a risultar credibile agli occhi della 'Dama', oltre che a quelli degli opinionisti in studio Gianni ...