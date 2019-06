Salvini | lungo colloquio prima con Giorgetti e poi con Moavero Milanesi

Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì : "Matteo Salvini durerà più a lungo di Matteo Renzi" : Entrambi hanno ottenuto un successo impensabile alle elezioni europee. Nel 2014 Matteo Renzi con il Pd ottenne il 40 per cento delle preferenze, Matteo Salvini , il 26 maggio scorso ha raggiunto il 34 per cento. Nando Pagnoncelli nel suo Sondaggio per DiMartedì , su La7, ha interrogato gli elettori su

Migranti - Di Maio a Salvini : “800mila persone non si fermano con le direttive. Paese serio pensa a lungo termine” : “Se veramente abbiamo il problema di 800mila Migranti che stanno per arrivare in Italia, non li fermi con una Direttiva che nessuno ha mai ascoltato, perché in passato non sono servite a nulla”. Così il vicepremier, Luigi Di Maio, dagli Emirati Arabi, sulla crisi libica e le misure predisposte dal Viminale. “Queste sono misure emergenziali che possono aiutarci a risolvere il problema a breve termine, ma un Paese serio come ...