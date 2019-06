Playoff Serie C | numeri importanti | in 200 000 sugli spalti

calcioweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2019) Si stanno disputando idiC, sale l’attesa per conoscere le due squadre promosse nel campionato diB. Nel frattempoveramenteper quanto riguarda la terza categoria ed in relazione al numero di spettatori: 200milaper 400mila mani che applaudono l’ingresso in campo delle squadre, in attesa del ritorno delle semifinali l’ultimo dato parla di oltre 30mila tifosi stasera negli stadi. “In una giornata speciale che è una festa per l’Italia ed ha un significato profondo- spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- si scende in campo con partite di livello e di pathos, che sono l’esaltazione di un campionato che rappresenta l’Italia, le nostre radici, le nostre tradizioni e il nostro territorio e che si proietta con entusiasmo sull’oggi e nel futuro”. CalcioWeb, le ultime notizie ...

