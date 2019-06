Diciamolo con una canzone | Freedom

blogo

(Di domenica 2 giugno 2019) Everything I have, everything I own All my mistakes man you already know I wanna be free, I wanna be free From Senegal West Africa, To St. Louis, Missouri Thanks to Catherine Dana For giving my paps his glory He came down with his drum And a dream to change the world In a free uplifting world And that's all we ever want Mom came a little after Gave birth to my brother And then all of the pressure Made em' fight one and another See, the pain would never left Did the best with what they had They knew the world was out for grabs And they they searched to find their..con una: "" pubblicato su TVBlog.it 02 giugno 2019 11:24.

Capezzone : Portiamoci avanti col lavoro. Più del patetico caso #MarcoCarta, mi spaventano i commenti dei giornaloni di domani,… - Elcalli : @Ste13171295 @PuroInterismo @Inter Ma che poi, diciamolo.. non è questo fenomeno.. sembra che abbia vinto tutto con… - spe1977 : RT @Capezzone: Portiamoci avanti col lavoro. Più del patetico caso #MarcoCarta, mi spaventano i commenti dei giornaloni di domani, con anne… -