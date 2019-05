Tagli al reddito di cittadinanza | Matteo Salvini ha deciso

La risposta di Giovanni Tria alla lettera Ue : Tagli a Reddito e Quota 100 per 3 anni : “Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022”. Con queste parole Giovanni Tria risponderà alla lettera dell’Unione europea. Ma a cosa si riferisce quando parla di tagli al welfare? Ai due cavalli di battaglia rispettivamente di 5 stelle e Lega, Reddito ...

Reddito di cittadinanza : abolizione in vista? Come funzionerebbero i Tagli : Reddito di cittadinanza: abolizione in vista? Come funzionerebbero i tagli Il Reddito di cittadinanza è una misura di sostegno al Reddito introdotta dal Governo Conte con il decreto n. 4/2019. Col RdC il governo ha istituito anche Quota 100, ovvero un sistema di pensione anticipata per chi possiede i due requisiti base previsti dalla norma: 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Le due misure possono essere considerate due ...

L’Istat Taglia le stime della crescita : “Dal reddito di cittadinanza una limitata spinta ai consumi” : Da +1,3% a +0,3%: L’Istat ha tagliato le stime del Pil per quest’anno. Una «forte revisione» delle previsioni di crescita rispetto ai dati rilasciati a novembre, spiega l’Istituto, sottolineando inoltre il «deciso rallentamento» a confronto con l’anno precedente (+0,9%). Si tratta di una stima superiore a quelle contenute nel Def (+0,2%) e nell’ult...

Cazzola : "Il miliardo risparmiato con reddito cittadinanza? Vada a Taglio cuneo fiscale" : Roma, 21 mag. (Labitalia) - "Dovrebbe essere destinato al taglio del cuneo fiscale, insieme alle r[...]

Salvini : "L'Italia riparte con il Taglio delle tasse - non col reddito di cittadinanza" : Il vicepremier ha anche mandato un avviso agli alleati, augurandosi che "nel governo, per la parte non leghista, nessuno rallenti" la flat tax.

Reddito di cittadinanza : Taglio 20% somme non spese - come si calcola : Reddito di cittadinanza: taglio 20% somme non spese, come si calcola Le ultime notizie sul Reddito di cittadinanza riportano i numeri sulle domande presentate, aggiornate al 26 aprile 2019. Ma a far rumore è anche il taglio del 20% sulle somme non spese durante il mese e sulle relative procedure di calcolo. Andiamo quindi a vedere quante richieste sono state avanzate a fine aprile e come funziona la decurtazione del 20%. Reddito di ...

Reddito di cittadinanza : come si calcola il Taglio del 20% sulle somme non spese : Sarà un apposito decreto del ministero del Lavoro - da adottare entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge 4/2019 - a stabilire le modalità con cui, attraverso il monitoraggio dei movimenti della carta, saranno effettuate tutte le verifiche sugli importi spesi...

