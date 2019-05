Sky | dal 3 giugno torna “Calciomercato – L’originale”

Sky - dall’Agcom multa di 2 - 4 mln per il pacchetto calcio : Sky multa Agcom – L’Agcom ha deciso di sanzionare Sky con una multa da 2,4 milioni di euro, per la questione pacchetti Sky calcio. L’Autorità garante delle comunicazioni aveva già ventilato questa sanzione, e ora è arrivata la decisione, in una delibera appena pubblicata sul suo sito. Secondo l’Agcom, Sky non ha avvisato gli utenti […] L'articolo Sky, dall’Agcom multa di 2,4 mln per il pacchetto calcio è stato realizzato da calcio e ...

Vedere Sky Go all’estero e fuori dall’Italia : Se avete un abbonamento Sky ed usufruite del comodissimo servizio Sky Go ma vi trovate fuori dall’Italia, allora avrete notato l’impossibilità di accedere a questo servizio. Avete ragione ad essere innervositi, del resto è un leggi di più...

Bruno Barbieri 4 Hotel - la seconda stagione dal 6 giugno su SkyUno (Anteprima Blogo) : Bruno Barbieri torna a girare l'Italia alla ricerca dei migliori alberghi con 4 Hotel con una seconda stagione di cui siamo in grado di dare in anteprima la data di kick-off e il primo promo: Bruno Barbieri 4 Hotel 2019 debutta giovedì 6 giugno alle 21.15 su SkyUno. Un gradito ritorno per questa produzione originale Sky realizzata da Drymedia che vede Bruno Barbieri non solo come 'guida', ma come principale giudice delle strutture in gara, ...

Cast e personaggi di Catch-22 dal 21 maggio su Sky Atlantic : George Clooney protagonista sul set (e anche fuori) : Il conto alla rovescia è finalmente finito e da oggi, 21 maggio, Cast e personaggi di Catch-22 ci terranno compagnia portando il pubblico di Sky Atlantic dapprima a Santa Ana, California, e poi in Sardegna per una missione al cardiopalma o, meglio, oseremo dire da perdere la testa. Il pubblico incontrerà sin da subito John Yossarian e il suo scalcagnato e variegato gruppo di colleghi e amici che dalla scuola di addestramento dell'aviazione ...

False Flag 2 debutta su Sky : la Homeland israeliana in onda dal 21 maggio con i nuovi episodi : Quella che per tutti è ormai la Homeland israeliana sta per tornare anche in Italia con i nuovi episodi della seconda stagione. Stiamo parlando naturalmente della bella e intensa Flase Flag 2 che proprio da oggi, 21 maggio, alle 22.00 su Fox prenderà il via con un singolo episodio a settimana per gli amanti dell'alta tensione e degli spy drama. False Flag 2 riporterà in tv le caratteristiche che l'hanno resa la serie tv israeliana più venduta ...

'Catch-22' : da stasera su Sky Atlantic la serie tratta dal capolavoro di Heller : Dopo "The Handmaid's Tale" e "The Man in the High Castle", arriva sul piccolo schermo un altro classico della letteratura nordamericana: stasera martedì 21 maggio, alle 21:15 sul canale Sky Atlantic, andrà in onda la prima puntata di 'Catch 22 - il paradosso della guerra', nuova miniserie tv tratta dall'omonimo romanzo di Joseph Heller. L'opera letteraria, pubblicata per la prima volta nel 1961, era precedentemente stata adattata per il grande ...

Il team di Skyrim Together ha ricevuto diverse minacce di morte dalla community : Il team dietro Skyrim Together (mod co-op per l'immortale titolo di Bethesda) ha dichiarato che alcuni suoi membri hanno ricevuto minacce di morte da parte della community.Come riporta PC Gamer, il team ha dichiarato che alcuni utenti hanno preteso (in maniera talvolta violenta) cose come aggiornamenti settimanali ed in generale uno sviluppo costante, cosa che non sempre è possibile:"Da marzo parte della community ha cominciato a molestare ...

Big Little Lies la seconda stagione dal 18 giugno su Sky Atlantic - ecco il trailer : Non avrà lo stesso fascino e lo stesso numero di fan in attesa, ma conclusa l'avventura di Game of Thrones la domenica di HBO si colorerà del variegato mondo delle "Monterey Five" le cinque di Monterey come vengono chiamate nel trailer della seconda stagione di Big Little Lies le protagoniste. La seconda stagione arriverà infatti dal 9 giugno su HBO e su Sky Atlantic dal 18 giugno ogni martedì sera direttamente doppiata, il 18 giugno ...

Sky Italia ha ospitato WeWelfare - progetto Assolombarda sul welfare aziendale : Si è tenuta oggi nell’Auditorium della sede di Sky a Milano Santa Giulia la Tavola Rotonda dedicata a Wewelfare, l’iniziativa promossa da Assolombarda che ha l’obiettivo di creare un momento di confronto tra le aziende sui temi di welfare aziendale oltre che creare sinergie tra le impese che operano sullo stesso territorio. Guidati dal giornalista di Sky TG24 Andrea...

Billions torna dal 10 maggio su Sky Atlantic con la quarta stagione : Billions, la quarta stagione della serie con Damien Lewis e Paul Giamatti, debutta su Sky Atlantic da venerdì 10 maggio. La faida tra il miliardario e guru dell’alta finanza Bobby Axelrod e il procuratore Chuck Rhoades è pronta a riaccendersi su Sky Atlantic da venerdì 10 maggio alle 21.15, quando debutterà la quarta stagione di Billions. Come sempre Damien Lewis e Paul Giamatti torneranno al timone dei nuovi episodi della serie ambientata ...

Peppino Impastato - chi era l'attivista di Cinisi ucciso dalla mafia - Sky TG24 - : Originario di Cinisi, era il fondatore di Radio Aut, emittente libera e autofinanziata che denunciava e sbeffeggiava Cosa Nostra. Fu ucciso il 9 maggio 1978, a pochi giorni dalle elezioni nelle quali ...

Cdm oggi - Armando Siri fuori dal Governo : Conte firma la revoca dell'incarico - Sky TG24 - : Il presidente del Consiglio ha adottato il decreto nei confronti dell'esponente leghista indagato dalla procura di Roma per corruzione. Salvini: "Fiducia nel premier, ma difendiamo Siri. Ora riforme". ...

Cdm oggi - Armando Siri fuori dal Governo : Conte firma la revoca dell'incarico - Sky TG24 - : Il presidente del Consiglio ha adottato il decreto nei confronti dell'esponente leghista indagato dalla procura di Roma per corruzione. Salvini: "Fiducia nel premier, ma difendiamo Siri". Di Maio: "...

Il Milan sfida il Bologna per uscire dalla crisi : appuntamento su Sky : Ultima chiamata per la Champions: è questa l’idea con cui deve scendere in campo il Milan questa sera a San Siro dove arriverà il Bologna, ormai a un passo dalla salvezza in Serie A. Il rendimento dei rossoneri nelle ultime sette gare è stato davvero preoccupante: solo 5 punti su 21 disponibili, con l’unica vittoria […] L'articolo Il Milan sfida il Bologna per uscire dalla crisi: appuntamento su Sky è stato realizzato da Calcio ...