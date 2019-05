MotoGp – Valentino Rossi in difficoltà al Mugello | Max Biaggi spiega | “sono sorpreso

MotoGp – Disastro Yamaha nella prima giornata di libere - Meregalli ammette : “Valentino Rossi? Pensavamo che…” : Interrogato sui risultati ottenuti dalla Yamaha nella prima giornata di libere, Meregalli non ha potuto far altro che ammettere di non aspettarsi questo avvio Brutte per la Yamaha dopo la prima giornata di prove libere del Gp del Mugello, il team di Iwata è apparso lontano dai propri avversari, più solidi sia in rettilineo che nelle parte guidata del circuito. AFP/LaPresse Interrogato sui problemi occorsi in particolare a Valentino Rossi, ...

MotoGp - Risultati e Classifica FP2 GP Italia 2019 : Bagnaia firma il miglior tempo - Dovizioso 11° - Valentino Rossi 18° : Francesco Bagnaia ha timbrato a sorpresa il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro Italiano della Ducati Pramac è riuscito a precedere il francese Fabio Quartararo di 46 millesimi e Danilo Petrucci di 0.131. Più indietro tutti i big: Marc Marquez è sesto a 0.330 con la sua Honda preceduto da Maverick Vinales in sella alla Yamaha, Andrea Dovizioso si è fermato in undicesima posizione ...

MotoGp – Terminate le FP2 al Mugello : splendida sorpresa in testa alla classifica - malissimo Valentino Rossi [TEMPI] : Il pilota della Pramac chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere, precedendo Quartararo e Petrucci. Male Valentino Rossi, solo diciottesimo Pecco Bagnaia è il più veloce nella seconda sessione di prove libere al Mugello, il pilota della Pramac fa segnare un super tempo che gli vale la migliore prestazione. AFP/LaPresse L’italiano ferma il crono sull’1:46.732, precedendo di 46 millesimi la Yamaha satellite di ...

MotoGp – Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello dal cuore d’oro : incontro con tifosi speciali al Mugello [FOTO] : Il bellissimo gesto di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: la bella coppia incontra tifosi affetti da disabilità al Mugello, grazie al fan club del Dottore Il Gran Premio d’Italia di MotoGp è sempre una grande festa: il paddock del Mugello si popola sin dal giovedì, per poi riempirsi sempre più nei giorni in cui i piloti scendono in pista, per prove libere, qualifiche e infine la gara. Ieri i piloti hanno raccontato alla ...

MotoGp - Valentino Rossi esilarante al Mugello : il Dottore ‘pensa’ solo alla… figa [VIDEO] : Il pilota della Yamaha dimostra di non perdere mai la propria simpatia, rendendosi protagonista di un curioso siparietto con Guido Meda L’appuntamento del Mugello è arrivato, la MotoGp sbarca in Italia per il sesto appuntamento in calendario. Un’occasione da non perdere per i piloti italiani, desiderosi di trionfare su un tracciato iconico del Motomondiale, davanti ad un numeroso e folto pubblico. La pressione si sente per ...

MotoGp – Valentino Rossi versione tifoso : “Conte all’Inter? Vi dico cosa penso veramente di lui” : Valentino Rossi apprende la notizia della conferma di Antonio Conte come nuovo allenatore dell’Inter: il pilota Yamaha spiega il suo punto di vista da tifoso nerazzurro Lo spettacolo della MotoGp si sposta in Italia per la gara del Mugello e Valentino Rossi si prepara ad un weekend da superstar, più di quanto gli accada normalmente in altre parti del mondo. Le ragioni sono ovvie, la marea gialla è pronta a far sentire tutto il suo ...

MotoGp – Marquez ammalato - ma Valentino Rossi non ci crede! Il Dottore esilarante : “è una strategia” : Valentino Rossi sempre simpatico ed esilarante: il commento del Dottore al raffreddore di Marc Marquez al Mugello Il weekend di gara del Mugello è finalmente iniziato: la conferenza stampa piloti ha ufficialmente aperto le danze al sesto round della stagione 2019 di MotoGp. In sala stampa Marc Marquez non ha mostrato una bella cera, sfoggiando un pacco di fazzoletti ed il naso arrossato, ammettendo di arrivare al Gp d’Italia ...

MotoGp – La clamorosa rivelazione di Valentino Rossi : “quest’anno non faremo il Monza Rally Show - ma…” : Valentino Rossi lascia tutti i suoi fan senza parole: il Dottore non andrà a caccia dell’ottava vittoria al Monza Rally Show nel 2019 E’ tutto pronto al Mugello per il sesto appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: domenica si corre infatti il Gp d’Italia, che si prospetta uno spettacolo unico e speciale. Occhi puntatissimi su Valentino Rossi, che vorrà far bene dopo il terzo posto dello scorso anno, davanti al suo ...

MotoGp – La magia del Mugello ai miglioramenti Yamaha - Valentino Rossi ammette : “fantastico guidare qui - ma comincia ad essere pericoloso” : Valentino Rossi pronto al weekend di gara del Mugello: le sensazioni del Dottore nella conferenza del Gp d’Italia E’ iniziato il weekend di gara del Mugello: i piloti sono arrivati sul circuito italiano in vista della gara di domenica. Il Gp d’Italia regala ogni anno emozioni incredibili, grazie alla speciale atmosfera che si crea sul circuito, con i tantissimi tifosi che popolano le tribune per supportare i loro idoli, ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Italia 2019 : “La Yamaha è migliore rispetto all’anno passato. Vincere qui sarebbe unico” : Siamo alla vigilia del sesto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato del Mugello (Italia) ci sarà un grande spettacolo e i centauri della classe regina sono pronti a confrontarsi per centrare il bersaglio grosso. Valentino Rossi è tra gli osservati speciali. Il pilota di Tavullia detiene il record di vittorie su questa pista nella massima cilindrata (sette vittorie consecutive dal 2002 al 2008). In totale i centri del ...

MotoGp - Pernat e quel clamoroso retroscena su Valentino Rossi : “un team lo considerava un perdente e…” : Il manager italiano ha presentato il suo libro ‘Belin, che paddock’, svelando alcuni retroscena della sua carriera E’ stato presentato oggi presso l’autodromo del Mugello il libro di Carlo Pernat, che ha deciso di lanciare la sua opera proprio a ridosso del Gp d’Italia di MotoGp. AFP/LaPresse Scritto insieme al giornalista di La Repubblica Massimo Calandri e edito da Mondadori, il volume si chiama ...

MotoGp – Valentino Rossi ha una motivazione in più per far bene al Gp d’Italia : Francesca Sofia Novello al fianco del Dottore al Mugello [FOTO] : Ci sarà anche Francesca Sofia Novello al Mugello per il weekend di gara del Gp d’Italia di MotoGp: la fidanzata di Valentino Rossi al fianco del Dottore Il circuito del Mugello ha già aperto le porte ai piloti che domenica si sfideranno al Gp d’Italia: Andrea Iannone ha postato diversi video in bicicletta durante la giornata di ieri, mentre i giovani Di Giannantonio e Quartararo si sono divertiti a palleggiare col pallone da ...