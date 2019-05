L’Inter ufficializza Conte | i tifosi della Juventus insorgono | lanciata una sorprendente

sportfair

(Di venerdì 31 maggio 2019) Un tifoso bianconero ha lanciato su change.org una particolare petizione che vede come protagonista il nuovo allenatore dell’Inter L’arrivo di Antoniosulla panchina dell’Inter non è affatto piaciuto ai, considerando cosa ha rappresentato per la storia bianconera l’allenatore pugliese. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Un vero e proprio tradimento per la maggior parte dei supporters del club campione d’Italia, che hanno deciso di lanciare una petizione su change.org per togliere la stella di Antoniodall’Allianz Stadium. Presentata da un certo Buddy Guy Black&White, la raccolta firme ha ricevuto migliaia di sostenitori, tutti convinti del fatto chenon avrebbe dovuto accettare l’offerta nerazzurra. Avvertito il sì come un tradimento, ihanno chiesto la rimozione del suo nome dalla ...

