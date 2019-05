Lecce | 95enne muore e lascia 3 milioni all' Asl | Costruite un ospedale

ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2019) Aurora Vigne Il suo obiettivo è fare in modo che la Asl dicostruisca una Maglie, città dove è cresciuta la donna, e lo intitoli a suo fratello Hato in eredità tredi euro all'Asl dida usare per la costruzione di un nuovo. Protagonsita di questo gesto onorevole è Vita Carrapa, un'anziana morta a 95 anni lo scorso febbraio. Il suo obiettivo, spiega Repubblica, è fare in modo che la Asl dicostruisca una Maglie, città dove è cresciuta la donna. L'anziana, non avendo né fratelli o sorelle poiché morti anni fa, o nipoti, ha deciso dire così la sua eredità per far realizzare questo scopo. È stato un consigliere comunale di Maglie, Antonio Giannuzzi, a rendere nota la vicenda e la volontà della donna. "La signora Cita - spiega - dispone con atto pubblico, davanti al notaio Giovanni De Donno, quale erede ...

