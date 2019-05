Immagini Xiaomi Mi Band 4 | differenze ben evidenti rispetto al modello attuale

optimaitalia

(Di venerdì 31 maggio 2019) Si fa sempre più asfissiante il pressing intorno allaMi4, la prossima smartdel produttore cinese, che ha da pochissimo aggiornato l'app Mi Fit, apportando correzioni e la nuova funzionalità del timer a bordo del dispositivo digenerazione, laMi3, come riportato in questo articolo. Ci ha pensato il portale 'slashleaks.com' ad aumentare l'hype intorno al nuovo braccialetto, ormai vicino alla presentazione, con un poker diche ci sembrano tutt'altro che fasulle. Come potete voi stessi vedere, il display dell'imminenteMi4 si conferma essere a colori, con possibilità di ricollocare a proprio piacimento i dati da visualizzare (numero di passi, calorie bruciate, battito cardiaco, etc.) e di modificare anche il font delle informazioni esperite. Un bel salto in avantiallaMi3, che pure è riuscita a ...

OptiMagazine : Immagini #XiaomiMiBand4: differenze ben evidenti rispetto al modello attuale - TechZillaIT : Era da tempo che molti fan della famosissima e diffusa Mi Band di Xiaomi richiedevano un cambio radicale nel design… - veronicaevofood : #Xiaomi #MiBand4 si mostra in nuove immagini dal vivo -