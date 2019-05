Finali NBA | Toronto vince gara 1 e ora ci crede per davvero

agi

(Di venerdì 31 maggio 2019) La prima vittoria di una squadra canadese in una finale NBA è destinata a rimanere nella Storia.1 delle finali del più importante campionato cestistico del mondo, terminata 118-109, va con merito aiRaptors di coach Nurse che, guidati da un caldissimo pubblico di casa e da un ispirato Pascal Siakam, mandano un chiaro messaggio ai campioni in carica dei Golden State Warriors: perre il terzo titolo consecutivo dovranno sudare sette camicie. Forse come le gare che si giocheranno in una serie che si preannuncia molto equilibrata L'ambiente Il rumore è incredibile. Prima della partita, durante il riscaldamento, al termine dei 48 minuti di gioco. La ScotiaBank Arena si trasforma in un vero fortino che esplode per ogni canestro, ogni palla recuperata, ogni singola giocata. All'interno del Palazzetto il frastuono è assordante. Ma si propaga anche all'esterno, nella ...

dchinellato : Toronto fa la storia! Kawhi Leonard porta i Raptors alle loro prime #NBA Finals, firmando con 27 punti e 17 rimbalz… - GruwFrequency : RT @Gazzetta_NBA: #finali #Nba #gara-1 #Raptors con #Siakam sorprendono #Warriors - Gazzetta_NBA : #finali #Nba #gara-1 #Raptors con #Siakam sorprendono #Warriors -