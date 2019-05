E-commerce che passione | ma ad ogni clic un pacco da smaltire

E-commerce - in Lombardia si impennano gli affitti. Ma anche il consumo di suolo : Ora con lo sviluppo dell’E-commerce è in corso nel Milanese una crescita dei magazzini logistici e dei centri di trattamento e distribuzione della merce privati. Quindi non solo interporti o stazioni merci per i trasporti e la movimentazione di pacchi e pacchetti, ma ancor più piattaforme private sparse sul territorio. In una ricerca della Luiss in collaborazione con World capital emerge che intorno alla regione Lombardia sono presenti 850 ...

Beauty - ecommerce in crescita. Anche Zalando punta sulla cosmesi : Un’influencer del Beauty (Getty Images) In Italia la cosmetica accelera sulle vendite online. Nel 2018 sono cresciute a doppia cifra, segnando un +22%, per un valore che si avvicina ai 390 milioni di euro (dati Cosmetica Italia). Allargando lo sguardo, è tutto il settore Beauty ad avere un andamento positivo, con un fatturato che lo scorso anno è stato superiore a 11,2 miliardi di euro. Trend buoni Anche per la grande distribuzione (+1,1%) ...

[La storia] La guerra dell'ecommerce : ecco in che modo Google userà You Tube per sfidare Amazon : La statistica può però essere anche intepretata come una opportunità di crescita ancora non sfruttata, a condizione però che l'economia italiana si apra maggiormente all'innovazione e alla ...

La piattaforma di e-commerce cinese AliExpress verrà aperta anche a venditori in Italia e in altri paesi : La piattaforma di e-commerce cinese AliExpress verrà aperta anche a venditori di altri paesi, in un tentativo di fare maggiore concorrenza ad Amazon. AliExpress è controllata dal grosso gruppo di e-commerce cinese Alibaba ed è usata per vendere prodotti di

PNEUS ONLINE : Anche gli e-commerce di pneumatici hanno i loro pionieri : Ogni conquista al mondo ha avuto i suoi pionieri e così è stato Anche nel mercato ONLINE degli pneumatici auto e per altri autoveicoli. PNEUS ONLINE è il primo e-commerce di questo genere in Francia a partire dal 2001. Da una quantità venduta di 600 pneumatici nel 2002, il business è cresciuto a tal punto da arrivare ad un fatturato annuo con decine di migliaia di clienti, non solo in Francia ma in tutta Europa (Germania, Svizzera, Spagna, ...

CEO ROUNDTABLE ON BORDERLESS commerce : Chi rompe gli schemi ha in mano il futuro : donne in testa : 'Noi di Cisco stiamo cambiando pelle - ha affermato Anna testa - nell'ottica di far interagire la nostra rete di innovation center con il mondo delle aziende e dei retailer che si rivolgono a noi. È ...

Pessimi affari per Amazon che chiude in Cina - l’e-commerce globale non sempre funziona : Per noi occidentali può sembrare impossibile ma gli affari per Amazon non vanno così bene in terra asiatica e in particolare in Cina, tanto da indurre il noto e-commerce alla chiusura fra brevissimo tempo. Il colosso dei Jeff Bezos, punto di riferimento quasi unico per gli acquisti online in molte parti del mondo, proprio nella repubblica popolare, non ha preso più di tanto piede negli ultimi anni e appunto per questo motivo si ritrova ...