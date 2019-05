ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) È il giorno della sentenza per il sottosegretario ai trasporti Edoardoe per gli altri 18 imputati accusati con lui di peculato nel processo per le “spese pazze” in regione Liguria. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha chiesto per l’esponente della Lega 3 anni e 4 mesi e, in caso di condanna, si aprirebbe un nuovo fronte di scontro all’interno della maggioranza. Il contratto di governo infatti parla chiaro: dell’esecutivo M5s-Lega non possono fare parte condannati, anche in primo grado, per il reato di peculato ma nonostante questo la Lega tiene il punto. E blinda il sottosegretario ai Trasporti: anche in caso di sentenza sfavorevole, rimarrà al suo posto. Governo, Di: “? Se condonnato non posso pensaremandi tutto a carte quarantotto per difenderlo” “sta al suo ...

Noovyis : Un nuovo post (Rixi, Siri: “Condannato? Salvini non accetterà dimissioni”. Di Battista: “È nel contratto, deve anda… - Cascavel47 : Rixi, Siri: “Condannato? Salvini non accetterà dimissioni”. Di Battista: “È nel contratto, deve andare via”… -