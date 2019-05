Nastri d’argento | 11 nomination a “Il traditore” di Marco Bellocchio

ilfogliettone

(Di giovedì 30 maggio 2019) E` "Il traditore" diil film più candidato aid`Argento 2019. Nella 73. edizione del premio assegnato dai Giornalisti Cinematografici sono undici leottenute dal film interpretato da Francesco Favino, candidato ovviamente come miglior attore. Tra i film in gara quest`anno "Il primo Re" di Matteo Rovere, "La paranza dei bambini" di Claudio Giovannesi e "Il vizio della speranza" di Edoardo De Angelis che ottengono 8. Sette candidature invece per "Capri-Revolution" di Mario Martone e "Euforia" di Valeria Golino, unica donna che sfiderà, De Angelis, Giovannesi, Martone, Rovere e Guadagnino per il premio alla regia.Il premio più importante, quello al miglior film, sarà una gara a cinque tra "Euforia", "Il primo re", "Il traditore", "La paranza dei bambini" e "Suspiria" di Luca Guadagnino. Per la commedia i cinque titoli in gara ...

