Loewe progetta TV che regolano il volume a seconda dell’udito degli ascoltatori | pronti

(Di giovedì 30 maggio 2019) Il produttore di TVsta collaborando con gli esperti audio dell’azienda berlinese Mimi Hearing Technologies per fare in modo che i suoi televisori possano adattare dinamicamente ilaudio adella persona che sta guardando la TV. La tecnologia allo studio si chiama Mimi Defined, e combina un test dell’udito mediante un’app per smartphone, con una funzione di elaborazione audio integrata nei televisori. Il motivo di questa iniziativa è piuttosto semplice: il TV è un apparecchio unico usato da tutta la famiglia, dai bambini ai nonni, e non tutti hanno la stessa qualità dell’udito. Che piaccia o meno, la qualità dell’udito di una persona peggiora con il passareanni, e anche se la maggior parteesseri umani non è destinata a diventare sorda, a un certo punto non si riesce più a cogliere l’intera gamma di frequenze ...

