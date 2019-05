L' Italia è sola in Ue | anche gli alleati di Salvini non ci faranno sconti

Isola dei famosi spagnola - l’Italiano ex tronista Fabio Colloricchio fa sess0 e viene ripreso (VIDEO) : Ecco il video di Fabio Colloricchio mentre fa sesso all’Isola dei famosi spagnola Un italiano si è reso protagonista di una scena dall’alto contenuto di sensualità nell’edizione spagnola dell’Isola dei famosi. Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, è stato travolto dalla passione per Violeta Mangriñan sotto lo sguardo indiscreto delle telecamere di Supervivientes. Le … Continue reading Isola dei famosi ...

Anche per i giornali stranieri l'Italia è sempre più sola e ai margini della Ue : Italia: “New York Times”, il paese “isolato” si prepara ad affrontare pressioni sul debito New York, 29 mag - (Agenzia Nova) - l'Italia si dovrà preparare ad un crescente isolamento dopo che i nazionalisti euroscettici della Lega, forza principale della coalizione di governo, hanno trionfato nelle e

Giro d’Italia 2019 : Vincenzo Nibali contro tutti. Movistar compatta - l’alleanza con Lopez. Lo Squalo è isolato : Vincenzo Nibali sogna di ribaltare il Giro d’Italia 2019, al momento lo Squalo occupa la seconda posizione in classifica generale a 1’47” di distacco da Richard Carapaz e cercherà in tutti i modi di recuperare sull’ecuadoregno che si sta rivelando estremamente solido: la maglia rosa pedala bene e soprattutto è sostenuto da una squadra eccezionale, la Movistar si sta confermando come la formazione più forte in questa Corsa ...

Italia più isolata in Europa : Con una affluenza alle urne (in media circa il 51%) complessivamente aumentata rispetto al 2014 (la più alta negli ultimi venti anni, anche se il dato è molto diversificato da Paese a Paese e l’Italia appare in contro-tendenza), il risultato elettorale, a livello europeo, conferma complessivamente le previsioni delle vigilia.Vanno in questo senso registrati sia il calo importante di consensi (e di parlamentari eletti) per ...

Matteo Salvini : «Una sola parola : GRAZIE Italia!». Poi con il crocifisso in mano : «Ora si cambia» : Dagli exit pool Matteo Salvini emerge come il vincitore delle elezioni europee. Il leader della Lega non aspetta molto a scrivere sui social. “Una sola parola: GRAZIE Italia!”. Così Matteo Salvini sui social commenta i primi exit poll postando anche una sua foto con un cartello scritto a penna dove si legge “1° partito in Italia, GRAZIE”. Secondo i primi exit poll di Opinio per la Rai la Lega otterrebbe tra il 27 e il ...

Per Gramellini l’Italia è ‘la penisola del tesoro’. Ma scavare non serve se poi si abbandona : L’idea che l’Italia sia il Paese dei tesori nascosti è coltivata da molti. Certo, cambia l’accezione. Nel passato sono stati chiamati “Giacimenti culturali”. Qualcuno ha sostenuto in maniera più esplicita si tratti proprio di un “petrolio”. Altri, più semplicemente, li chiamano “tesoro”. In ogni caso, qualunque sia la definizione scelta, non muta lo scopo finale della ricerca che precede il loro “ri-trovamento”. Devono essere ...

Tempi ancora più duri a Bruxelles Italia isolata. Arriva la lettera Ue : Popolari e Socialisti hanno bisogno dell'Alde per governare. L'asse di governo si sposta su posizioni conservative e pro-austerity. E l'Italia trema Segui su affarItaliani.it

Europee 2019 - chi prevedeva un funerale dell’Ue è rimasto deluso. Ma ora l’Italia è più isolata : L’Europa si sveglia da un incubo, alimentato da una certa soggezione pure mediatica di fronte alla martellante propaganda populista ed euro-scettica: l’essersi lasciata tirare dentro un vortice di sovranismo, che l’avrebbe trascinata in un gorgo fino a tornare alla casella di partenza del processo d’integrazione, il cui anno zero è l’immediato dopoguerra, un continente annichilito da distruzioni e devastazioni. L’Italia ci si sveglia ...

Mirko Trovato da Braccialetti Rossi a L’Isola di Pietro 3 insieme a Giancarlo Commare di Skam Italia : Ormai da qualche giorno vi abbiamo annunciato l'inizio delle riprese de L'Isola di Pietro 3 e in questi giorni sono venuti a galla anche i nomi dei protagonisti della pRossima stagione della fiction con Gianni Morandi. Se tutto sarà confermato, Pietro e i suoi saranno nel prime time di Canale 5 sempre alla domenica sera proprio dal pRossimo autunno ma, intanto, in Sardegna si stanno mettendo insieme le riprese dei nuovi episodi con un cast quasi ...

Francesco e i migranti : "L'Italia non può accoglierli tutti da sola" : Fabio Marchese Ragona Incontro privato con i vescovi. Il Papa ricorda il caso Svezia: porte aperte solo finché è possibile «Quello dei migranti è un problema che riguarda l'Italia, risolvetelo!». Una risposta perentoria, che è suonata come una doccia fredda per molti dei vescovi italiani radunati in Vaticano per l'Assemblea Generale della Cei. Papa Francesco, lunedì pomeriggio, nel confronto a porte chiuse con i vescovi giunti da ...

Spread - il governo isola Salvini. Allarme BankItalia : “Rischio credito per famiglie e imprese” : Prima Ignazio Visco. Poi Di Maio, Conte, Tria, Moscovici, perfino il ministro delle Finanze austriaco. Nel giro di poche ore le istituzioni italiane ed europee si schierano tutte contro Matteo Salvini e la sua crociata contro l’Unione. Se l’obiettivo era coalizzare tutti contro la sua narrazione e polarizzare il dibattito, il leader del Carroccio ...

David Solazzo - la salma del cooperante torna in Italia : dopo Capo Verde ci sarà nuova autopsia : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio per la morte di David Solazzo, il cooperante fiorentino trovato morto nella sua abitazione sull'isola di Fogo, Capo Verde, lo scorso primo maggio: i magistrati hanno anche disposto il sequestro della salma, arrivata in Italia sabato pomeriggio, sulla quale verrà effettuata una nuova autopsia al Gemelli.Continua a leggere